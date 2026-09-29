El Gobierno tucumano negocia con la Nación un subsidio especial para la tarifa de luz del verano

Frente a la llegada de las primeras temperaturas elevadas, el Gobierno de Tucumán intensificó las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para implementar un régimen de subsidios por zona cálida que compense el incremento del consumo eléctrico en los meses estivales. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por los gobernadores del Norte Grande, busca equiparar el tratamiento tarifario regional con el esquema de "zona fría" vigente para el gas en la Patagonia.
El secretario de Energía provincial, Martín Viola, precisó en declaraciones a LG Play que los informes técnicos ya fueron remitidos a las autoridades nacionales y que la medida se instrumentará a través de una resolución oficial. “La propuesta central consiste en elevar el tope de consumo mensual subsidiado, que en una familia tipo ronda actualmente los 300 kWh, a una escala de entre 500 y 550 kWh por mes”, dijo Viola. Según el funcionario, el esquema también contempla trasladar las compensaciones hoy vigentes del 50% y 25% a esos mayores niveles de demanda, con un plazo de aplicación previsto de cuatro a cinco meses.
El planteo oficial surge a raíz del aumento en la demanda energética residencial, que durante la temporada de calor sube entre un 75% y un 100% por el uso de equipos de refrigeración. Las gestiones provinciales apuntan a contener el impacto en los sectores medios y vulnerables que quedaron fuera del esquema acotado de subsidios nacionales tras las últimas modificaciones en la política energética, y que tampoco acceden a la Tarifa Social Eléctrica local que regula el Ersept debido a sus criterios restrictivos de inclusión. Ante este escenario tarifario, desde el área energética recomendaron a los usuarios revisar el detalle de facturación para verificar la evolución de los consumos mensuales a través de las tablas comparativas impresas en las boletas. Las autoridades recordaron que ante asimetrías o saltos desproporcionados en las mediciones, los usuarios pueden tramitar reclamos técnicos de revisión tanto en la sede de la Secretaría como ante el Ersept, al tiempo que atribuyeron los últimos incrementos generales en los importes a la suba internacional en los costos de generación y a la reducción paulatina del financiamiento estatal.
Nuevo plan de contingencia
En relación con la estabilidad del servicio y el riesgo de cortes durante las jornadas de alta demanda, Viola indicó que la provincia presentará en las próximas semanas un nuevo plan de contingencia coordinado con la distribuidora EDET para dar respuesta rápida ante eventuales fallas operativas o contingencias climáticas. Asimismo, el funcionario remarcó que se encuentra en ejecución la obra de infraestructura eléctrica El Bracho-Villa Quinteros con el objetivo de reforzar el sistema de transporte de energía en el territorio provincial.