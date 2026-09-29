El Gobierno tucumano negocia con la Nación un subsidio especial para la tarifa de luz del verano

El planteo oficial surge a raíz del aumento en la demanda energética residencial, que durante la temporada de calor sube entre un 75% y un 100% por el uso de equipos de refrigeración. Las gestiones provinciales apuntan a contener el impacto en los sectores medios y vulnerables que quedaron fuera del esquema acotado de subsidios nacionales tras las últimas modificaciones en la política energética, y que tampoco acceden a la Tarifa Social Eléctrica local que regula el Ersept debido a sus criterios restrictivos de inclusión. Ante este escenario tarifario, desde el área energética recomendaron a los usuarios revisar el detalle de facturación para verificar la evolución de los consumos mensuales a través de las tablas comparativas impresas en las boletas. Las autoridades recordaron que ante asimetrías o saltos desproporcionados en las mediciones, los usuarios pueden tramitar reclamos técnicos de revisión tanto en la sede de la Secretaría como ante el Ersept, al tiempo que atribuyeron los últimos incrementos generales en los importes a la suba internacional en los costos de generación y a la reducción paulatina del financiamiento estatal.