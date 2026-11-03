Subsidios de luz en Tucumán: cómo hacer el trámite y atención en Ersept

La ampliación de los subsidios nacionales a la electricidad permitirá que 366.000 hogares tucumanos accedan a un beneficio en sus facturas desde noviembre. Sin embargo, más de 80.000 personas todavía deben completar el trámite. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) reforzó la atención presencial y los operativos móviles para facilitar la inscripción y explicó cómo verificar el subsidio, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.