Subsidios de luz en Tucumán: cómo hacer el trámite y atención en Ersept

Resumen para apurados
- En noviembre, el Ersept reforzó la atención en Tucumán para que más de 80.000 usuarios gestionen el subsidio eléctrico nacional y reduzcan el costo de sus facturas de luz.
- La gestión se realiza vía Mi Argentina o en sedes y móviles del Ersept con DNI y factura, alcanzando a grupos familiares con ingresos menores a tres canastas básicas.
- La medida alcanzará a 366.000 hogares y, al duplicar el tope de consumo subsidiado a 300 kWh, busca contener el impacto de las tarifas en la economía de la provincia.
La ampliación de los subsidios nacionales a la electricidad permitirá que 366.000 hogares tucumanos accedan a un beneficio en sus facturas desde noviembre. Sin embargo, más de 80.000 personas todavía deben completar el trámite. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) reforzó la atención presencial y los operativos móviles para facilitar la inscripción y explicó cómo verificar el subsidio, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.
Cómo acceder al subsidio
- Verificar si ya se cuenta con el beneficio: revisar la parte superior derecha de la factura de luz, donde figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen registrado no deben realizar ningún trámite adicional.
- Quiénes deben inscribirse: los usuarios que no tengan registrado el subsidio y cuyos ingresos familiares sean inferiores a $4,9 millones, equivalentes a tres canastas básicas totales, según el valor informado por el organismo.
- Cómo realizar la inscripción: el trámite se efectúa a través de la plataforma Mi Argentina. También se puede solicitar asistencia presencial en el Ersept.
- Qué documentación llevar: quienes concurran al organismo deben presentar el DNI, donde figura el número de trámite, y una factura del servicio eléctrico.
- Dónde recibir asesoramiento: el Ersept funciona en Córdoba 560, con atención de lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de 14 a 17. Además, dispuso tres unidades móviles para recorrer las zonas oeste, capital y este de la provincia.
- Controlar el consumo eléctrico: el Ersept recomendó hacer un uso racional de la energía y seguir la evolución de las facturas. La ampliación del consumo subsidiado de 150 a 300 kilovatios hora permitirá reducir el costo para los hogares alcanzados.
- Consultar la eficiencia energética antes de comprar: el Ente recordó que los comercios deben informar el consumo anual estimado de los electrodomésticos mediante sus etiquetas de eficiencia energética. También recomendó considerar los equipos con tecnología Inverter al momento de adquirir nuevos artefactos.