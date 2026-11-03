EconomíaNoticias económicas

Subsidios de luz en Tucumán: cómo hacer el trámite y atención en Ersept

Desde noviembre, 366.000 hogares tucumanos podrán acceder a los beneficios nacionales en sus facturas de electricidad. Más de 80.000 personas aún deben completar la inscripción.

Factura de la luz.
Factura de la luz.
Por Redacción Economía Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • En noviembre, el Ersept reforzó la atención en Tucumán para que más de 80.000 usuarios gestionen el subsidio eléctrico nacional y reduzcan el costo de sus facturas de luz.
  • La gestión se realiza vía Mi Argentina o en sedes y móviles del Ersept con DNI y factura, alcanzando a grupos familiares con ingresos menores a tres canastas básicas.
  • La medida alcanzará a 366.000 hogares y, al duplicar el tope de consumo subsidiado a 300 kWh, busca contener el impacto de las tarifas en la economía de la provincia.
Resumen generado con IA

La ampliación de los subsidios nacionales a la electricidad permitirá que 366.000 hogares tucumanos accedan a un beneficio en sus facturas desde noviembre. Sin embargo, más de 80.000 personas todavía deben completar el trámite. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) reforzó la atención presencial y los operativos móviles para facilitar la inscripción y explicó cómo verificar el subsidio, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.

Cómo acceder al subsidio

- Verificar si ya se cuenta con el beneficio: revisar la parte superior derecha de la factura de luz, donde figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen registrado no deben realizar ningún trámite adicional.

- Quiénes deben inscribirse: los usuarios que no tengan registrado el subsidio y cuyos ingresos familiares sean inferiores a $4,9 millones, equivalentes a tres canastas básicas totales, según el valor informado por el organismo.

- Cómo realizar la inscripción: el trámite se efectúa a través de la plataforma Mi Argentina. También se puede solicitar asistencia presencial en el Ersept.

- Qué documentación llevar: quienes concurran al organismo deben presentar el DNI, donde figura el número de trámite, y una factura del servicio eléctrico.

- Dónde recibir asesoramiento: el Ersept funciona en Córdoba 560, con atención de lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de 14 a 17. Además, dispuso tres unidades móviles para recorrer las zonas oeste, capital y este de la provincia.

- Controlar el consumo eléctrico: el Ersept recomendó hacer un uso racional de la energía y seguir la evolución de las facturas. La ampliación del consumo subsidiado de 150 a 300 kilovatios hora permitirá reducir el costo para los hogares alcanzados.

- Consultar la eficiencia energética antes de comprar: el Ente recordó que los comercios deben informar el consumo anual estimado de los electrodomésticos mediante sus etiquetas de eficiencia energética. También recomendó considerar los equipos con tecnología Inverter al momento de adquirir nuevos artefactos.

Temas TucumánEnte Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
2

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
3

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
4

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis
5

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a El Militar Sosa

Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a "El Militar" Sosa

Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo de 2027

Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo de 2027

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Créditos del Banco Nación de hasta $50 millones para comprar autos nacionales: quiénes podrán pedirlos

Créditos del Banco Nación de hasta $50 millones para comprar autos nacionales: quiénes podrán pedirlos

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Comentarios