Adepa da la bienvenida al papa León XIV y llama a defender la dignidad humana en la era de la IA

Resumen para apurados
- Adepa dio la bienvenida al papa León XIV en Argentina para promover la paz y respaldar su llamado a proteger la dignidad humana ante el avance de la inteligencia artificial.
- El pronunciamiento surge tras debates en Roma y retoma la encíclica papal Magnifica Humanitas, que alerta sobre la desinformación y la polarización generada por algoritmos.
- La entidad busca garantizar la sostenibilidad del periodismo frente al uso de sus contenidos en modelos de IA, clave para el debate público y la salud democrática futura.
Con motivo de la visita del papa León XIV a nuestro país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su beneplácito y dio una cálida bienvenida al Sumo Pontífice, destacando la esperanza de que su visita fortalezca los valores de paz, concordia, diálogo y encuentro entre los argentinos.
En un contexto global marcado por tensiones y cambios acelerados, la entidad valoró especialmente la claridad y valentía con que el pontífice abordó los desafíos éticos frente al avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, remarcando su principio de que la técnica debe permanecer siempre al servicio de las personas y de su dignidad.
En esa línea, Adepa resaltó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la cual León XIV convoca a la búsqueda de la verdad, a la comunicación responsable y a "desarmar las palabras" frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.
La presencia institucional en Roma y la protección del periodismo
La declaración de Adepa retoma los debates compartidos recientemente por directivos de la entidad y editores argentinos durante el encuentro internacional celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, a mediados de octubre pasado.
En aquel ámbito académico y eclesial, los representantes de la prensa argentina subrayaron la urgencia de proteger adecuadamente los contenidos informativos y periodísticos que nutren los modelos de inteligencia artificial, garantizando así la sostenibilidad de una actividad indispensable para el debate público y la salud democrática.