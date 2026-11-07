Santiago Peña llegó a la Fiscalía para declarar tras su destitución por el escándalo de Ueno Bank

El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este sábado a la Fiscalía General del Estado para prestar declaración en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. El ex mandatario comparece ante las autoridades después de haber sido destituido por el Senado y detenido durante la noche del viernes, en medio de un escándalo financiero que sacudió al país.