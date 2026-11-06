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Tras la destitución de Peña, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay

El nuevo mandatario completará el período de gobierno 2023-2028. En su primer discurso pidió racionalizar el gasto público y garantizar una compensación para los damnificados por el descalabro financiero.

EN MEDIO DE LA CRISIS POLÍTICA. Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay.
EN MEDIO DE LA CRISIS POLÍTICA. Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay.
Por Redacción Mundo Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay en el Congreso para completar el mandato hasta 2028, tras la destitución de Santiago Peña.
  • La asunción ocurrió en una sesión bicameral extraordinaria luego de que el Senado destituyera por unanimidad a Peña y ordenara su detención ante un grave descalabro financiero.
  • Alliana prometió enviar una ley para recortar el gasto público, compensar a los ahorristas damnificados y garantizar el cumplimiento de los servicios estatales hasta 2028.
Resumen generado con IA

Tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente de Paraguay, durante una sesión bicameral extraordinaria del Congreso, en la que prestó juramento para completar el período de mandato 2023-2028.

Paraguay: ordenaron la detención inmediata del destituido presidente Santiago Peña

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En su primer mensaje como jefe de Estado, el flamante mandatario planteó la necesidad de reorganizar las cuentas públicas y atender las consecuencias de la crisis financiera que afecta a distintos sectores de la población.  "Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante", expresó Alliana tras asumir.

Alliana prometió compensar a los ahorristas afectados

El nuevo presidente aseguró que su administración no dejará solos a los ciudadanos que atraviesan dificultades por el descalabro financiero y prometió una reparación plena.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil por el descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó.

En esa línea, ordenó que se pongan en marcha acciones inmediatas para resarcir a los sectores más desfavorecidos. "No quiero tibios a cargo de las tareas", advirtió.

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Alliana también sostuvo que el país enfrenta necesidades urgentes que requieren una respuesta directa del Gobierno. "El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles", manifestó.

El plan de racionalización del gasto público

Otro de los ejes centrales de su discurso fue la reorganización de los recursos del Estado. El mandatario adelantó que enviará al Congreso un proyecto para racionalizar el gasto público y generar ahorros que puedan destinarse a quienes más los necesitan.

"A la brevedad posible haré llegar a las cámaras un proyecto de racionalización. Necesitamos ahorrar recursos para destinarlos a los que más los necesitan", anunció.

Además, aseguró que su gestión estará enfocada en garantizar los servicios esenciales y controlar el cumplimiento de las obligaciones estatales.

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"Yo mismo voy a vigilar que seamos un Estado que cumple con los ciudadanos", prometió. Y agregó: "En el tiempo que nos queda, no hay excusa para los errores".

En su mensaje de asunción, Alliana también apeló a la fortaleza del país frente a la crisis: "Los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde", concluyó.

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