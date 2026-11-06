Tras la destitución de Peña, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay

En su primer mensaje como jefe de Estado, el flamante mandatario planteó la necesidad de reorganizar las cuentas públicas y atender las consecuencias de la crisis financiera que afecta a distintos sectores de la población. "Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante", expresó Alliana tras asumir.