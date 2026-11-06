Crisis en Paraguay: el Senado aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña

PresentÃ© mi renuncia para evitar mÃ¡s daÃ±o al paÃ­s y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor divisiÃ³n o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al paÃ­s por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes estÃ¡n siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay.