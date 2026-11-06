Crisis en Paraguay: el Senado aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña
La Cámara Alta reunió 44 votos a favor de la remoción del mandatario, acusado de “mal desempeño” en sus funciones. Minutos antes de la decisión, Peña publicó un mensaje en el que pidió unidad y aseguró que buscaba evitar más daño al país.
El Senado de Paraguay aprobó este viernes la destitución del presidente Santiago Peña, luego de declararlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones. La decisión se tomó por unanimidad, con 44 votos a favor y un legislador ausente, en el marco del juicio político que se desarrolló contra el mandatario.
Minutos antes de que se conociera la resolución, Peña realizó un nuevo descargo a través de su cuenta de X (antes Twitter), en el que se refirió a su salida del Gobierno y sostuvo que su decisión buscaba evitar mayores consecuencias para el país.
“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, expresó.
El mensaje de Santiago Peña
En su publicación, el ahora exmandatario también convocó a los paraguayos a trabajar por la reconstrucción institucional y la recuperación de la confianza.
“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, escribió.
Además, consideró que es necesario “unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”.
PresentÃ© mi renuncia para evitar mÃ¡s daÃ±o al paÃs y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor divisiÃ³n o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al paÃs por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes estÃ¡n siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay.— Santiago PeÃ±a (@SantiPenap) November 6, 2026
El Senado resolvió la destitución por unanimidad
La votación de este viernes puso fin al proceso de juicio político contra Peña, quien había sido acusado de mal desempeño en sus funciones. Pese a que el mandatario había presentado su renuncia, el Congreso paraguayo no había podido tratarla por falta de quórum y el Senado decidió avanzar con el procedimiento de destitución.