Seguí en vivo el juicio político a Santiago Peña: los acusadores denunciaron un supuesto esquema de vaciamiento bancario
Resumen para apurados
- Diputados acusadores presentaron este viernes en el Senado de Paraguay sus alegatos contra el presidente Santiago Peña por presunto vaciamiento bancario ligado a Ueno Holding.
- La acusación denunció pérdidas por USD 1.200 millones en fondos públicos y cuestionó la falta de control sobre Ueno Bank, entidad donde Peña admitió haber sido accionista.
- El veredicto del Senado definirá el futuro político de Peña y podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Ejecutivo en el control del sistema financiero paraguayo.
El Senado de Paraguay sesiona este viernes como tribunal en el juicio político contra el presidente Santiago Peña. Los diputados acusadores presentan sus alegatos finales, con cuestionamientos sobre los presuntos vínculos del mandatario con Ueno Holding, el manejo de fondos y la falta de controles sobre la entidad financiera.
Durante sus exposiciones ante el Senado paraguayo, Rocío Vallejo y Raúl Benítez cuestionaron la actuación del jefe de Estado y plantearon que habría existido un esquema de utilización de la estructura estatal para favorecer intereses económicos.
Vallejo abrió la presentación de los alegatos con un interrogante dirigido a los senadores: “¿Puede el presidente de la República usar directa o indirectamente la estructura del Estado para favorecer intereses económicos vinculados con su propio patrimonio sin asumir responsabilidad política por ello?”, consignó el diario "Última Hora".
La diputada sostuvo que Peña, como responsable de la administración del Estado, habría liderado actuaciones que expusieron a los ahorristas y a los fondos de pensiones. En ese sentido, afirmó que la administración perdió al menos U$S 1.200 millones y advirtió que esa cifra podría aumentar.
También cuestionó la falta de controles sobre Ueno Bank y la exposición pública de la entidad financiera. “Ueno estaba en todos lados. Era desesperante. Santiago Peña no sabía lo que todos veíamos, hasta parecía irreal. Tantos descuentos, tantos reintegros, ¿quién aguanta eso? Tanta publicidad”, expresó.
Durante su intervención, Vallejo mencionó presuntos vínculos entre personas cercanas al Gobierno y la entidad financiera. Recordó que la esposa de Carlos Carvallo habría cobrado por servicios de asesoría a Ueno Bank y aludió a un supuesto desembolso de G. 8.000 millones para una boutique vinculada con la nuera de Peña.
Además, pidió explicaciones sobre posibles reportes de operaciones sospechosas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Benítez y la participación de Peña
Por su parte, el diputado Raúl Benítez sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se habría instalado un esquema de vaciamiento bancario y anunció que expondría cómo se habría organizado la salida del dinero.
“Voy a exponer cómo Santiago Peña instaló un esquema de vaciamiento bancario desde el Poder Ejecutivo y, para eso, es importante tener en cuenta cómo se trazó milimétricamente la ruta de la fuga del dinero”, afirmó.
El legislador recordó que la defensa había reconocido que Peña fue accionista de Ueno Holding y señaló que el mandatario era socio del conglomerado financiero controlado por el Grupo Vázquez.
Como parte de su exposición, presentó un video de una entrevista de archivo a Miguel Vázquez, en la que este afirmaba que Peña era accionista minoritario desde 2018.
Benítez también cuestionó los argumentos de los abogados defensores, quienes sostuvieron que no podía atribuirse responsabilidad al Presidente por decisiones que no hubiera firmado directamente.
Para rebatir esa postura, recurrió al ejemplo de la dictadura de Alfredo Stroessner y planteó que, siguiendo la misma lógica, el exdictador tampoco sería responsable de las torturas, desapariciones y asesinatos cometidos por sus subordinados.
“Un Gobierno no puede rehuir de su responsabilidad política cuando comete abusos desde el Estado contra sus ciudadanos”, sostuvo.
Vallejo cuestionó al Banco Central
En otro tramo de su exposición, Vallejo apuntó contra la conducción del Banco Central del Paraguay y cuestionó la designación de Carlos Carvallo, a quien vinculó con el mandatario.
La diputada sostuvo que la institución tenía una estructura sólida antes de su llegada y reclamó explicaciones por el deterioro de su reputación.
“Tenés que pedirles perdón a los funcionarios institucionalistas del Banco Central del Paraguay. Tenés que pedirle perdón al sistema bancario. Tenés que pedirle perdón al Paraguay. Destruiste la reputación del Banco Central”, expresó.
También calificó a Peña como responsable de un supuesto perjuicio económico y cuestionó su desempeño al frente del Ejecutivo.
La representación legal de Peña
La sesión también estuvo marcada por una intervención de la senadora Yolanda Paredes, quien cuestionó la documentación presentada por los abogados defensores Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro para representar al mandatario.
La legisladora puso en duda la validez de la carta poder, fechada el 6 de noviembre, y señaló que debía contar, como mínimo, con una certificación de firma.
“Les hago notar la falta de personería de los abogados que hoy concurren a este acto en representación de Santiago Peña”, manifestó.
Además, pidió que su planteo sirviera de base para que el Ministerio Público investigara el paradero del Presidente.