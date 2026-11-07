Paraguay: Santiago Peña fue trasladado a un cuartel militar tras un escrache frente a su casa y deberá declarar ante la Justicia

Tras la votación, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la conducción del país. En su primer mensaje como mandatario, prometió compensar a los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank. “A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos”, afirmó.