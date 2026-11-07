Paraguay: Santiago Peña fue trasladado a un cuartel militar tras un escrache frente a su casa y deberá declarar ante la Justicia

Resumen para apurados
- El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado el viernes a un cuartel militar en Asunción tras protestas frente a su casa luego de ser destituido y detenido.
- La medida se tomó tras choques entre policías y manifestantes que exigían prisión común, horas después de que el Senado lo destituyera por el fraude de Ueno Bank.
- Con Pedro Alliana al mando del Ejecutivo, Peña declarará ante la Fiscalía mientras el nuevo gobierno enfrenta el desafío de compensar a los ahorristas damnificados.
El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado de urgencia durante la noche del viernes desde su vivienda, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, hasta una unidad militar, luego de que se registraran protestas y enfrentamientos frente a su domicilio.
El operativo se realizó en medio de un clima de tensión, tras su detención y destitución por parte del Senado.
El ex mandatario fue llevado al Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde permanecerá bajo resguardo antes de presentarse ante la Fiscalía. Su declaración indagatoria está prevista para este sábado a las 11.
La salida de la comitiva estuvo marcada por incidentes. Un grupo de manifestantes arrojó objetos contra los vehículos que participaban del traslado, mientras efectivos policiales mantenían un cordón de seguridad en las inmediaciones de la vivienda.
Enfrentamientos frente a la casa de Santiago Peña
La concentración de personas tenía como principal reclamo que el exmandatario cumpliera su detención en una cárcel y no bajo arresto domiciliario. En medio de las protestas, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron balas de goma para dispersar a los manifestantes, según informó ABC.
El destino elegido para el traslado fue el Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar autónoma de las Fuerzas Armadas que depende del Ejército Paraguayo. Entre sus funciones se encuentran la protección del presidente, su familia, los expresidentes y los mandatarios extranjeros que realizan visitas oficiales.
La sede está ubicada en la intersección de las avenidas General Santos y Mariscal Francisco Solano López, en Asunción.
La destitución y la crisis por Ueno Bank
Peña había quedado detenido el viernes por la noche, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su destitución. La Fiscalía había solicitado su arresto tras la decisión legislativa, en el marco de la investigación por el escándalo financiero vinculado con el colapso de Ueno Bank.
Aunque el exmandatario había presentado su renuncia, el Congreso avanzó con el juicio político. La diferencia entre ambas vías de salida tuvo consecuencias institucionales: al ser destituido, Peña quedó impedido de acceder a una banca de senador vitalicio.
Tras la votación, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la conducción del país. En su primer mensaje como mandatario, prometió compensar a los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank. “A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos”, afirmó.