Tucumán ofrece un fin de semana con festivales, ferias y espectáculos en toda la provincia

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo presentó una amplia agenda cultural, gastronómica y deportiva para este fin de semana en diversas localidades, con el fin de fomentar el turismo local.
- El cronograma incluye festivales, trekking en las yungas, ferias de artesanos y la Fiesta del Sánguche de Milanesa, articulando propuestas en áreas urbanas y valles.
- La iniciativa busca consolidar el turismo interno, dinamizar las economías regionales y posicionar a la provincia como un polo recreativo diverso durante todo el año.
Tucumán tendrá un fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas en distintos puntos de la provincia. El calendario, compartido por el Ente Tucumán Turismo, incluye ferias de artesanos, festivales musicales, espectáculos, propuestas al aire libre, visitas guiadas y encuentros tradicionales para disfrutar en familia o con amigos. Las opciones se distribuirán entre localidades del interior, los valles y el área metropolitana.
Turismo y actividades para el sábado 7 de noviembre
Alberdi realizará la carrera de pedestrismo nocturna “Escabita Nocturno” en la zona del dique Escaba. Se harán recorridos de 4 kilómetros y 10 kilómetros con largada a las 20 desde Killay Runa.
En Las Talitas, la feria de artesanos estará desde las 19 en la plaza Miguel Azcuénaga junto a la Batalla de Mate Cebado. Leales tendrá el Festival de la Caña de Azúcar desde las 20.30 en la Comuna de Quilmes y Los Sueldos. En Lules se realizará el encuentro "Historias de Miedo" a las 21.30 en la Casa de la Cultura.
La zona de las yungas tendrá sus propias actividades el sábado con un trekking a Cumbres Chiquitas que partirá a las 9 de la Casa de la Cultura y otro al Bosque de las Acacias que saldrá a las 9 del Club Juventud Unida. También se realizará la Feria de Producción Local entre las 10.30 y las 17 en el Control Policial de Raco.
San Pablo tendrá su Festival de Danzas Folclóricas a las 20 en el Playón Jorrat. La Feria de Simoca se realizará desde las 8 hasta las 16 en el predio Mercedes Sosa. En Tafí Viejo habrá múltiples opciones para elegir. Se realizará el festival indie “La Noche de un Cuento Chino” a las 18 en la Casa de la Cultura. Desde la misma hora se instalará la feria de artesanos y emprendedores en la avenida Alem.
Por último, Yerba Buena tendrá una nueva edición del Mercadito Agroecológico desde las 10 hasta las 15 en la avenida Aconquija 862.
Turismo y actividades para el domingo 8 de noviembre
La Banda Municipal se presentará en el Paseo Vieja Estación de Aguilares desde las 17. Alberdi vivirá su ciclo de Cine Infantil a las 15 y a las 19 en el Centro Cultural de Juan Bautista Alberdi. Grupos y academias de baile se reunirán para llevar a cabo la edición de Perla Dance en el Boxing Club de Concepción a las 17, y la feria de artesanos y emprendedores se apostará en la plaza Haimes desde las 16.
Famaillá también tendrá una feria de artesanos y emprendedores este domingo desde las 16 en el Parque Temático Histórico.
En las yungas tucumanas, Raco ofrecerá una serie de actividades deportivas como el Trekking Portezuelo Raco con partida a las 9 del Club Juventud Unida. Al pie del cerro, el Gran Torneo de Hockey se disputará desde las 8 en el Club Atlético San Pablo, de San Pablo. En Yerba Buena se realizará la Experiencia Cafetera: desde las 15 en la plaza Independencia y desde las 15.20 en el Cristo.
San Pedro de Colalao celebrará el Día de la Tradición desde las 20 en el Centro Cívico y en Simoca se representará la obra “Estados Unidos” a las 21.30 en la Casa de la Cultura “Ángel Leiva”. La película “Zootopia” se proyectará a las 17 en el Teatro Sociedad Española y el show “For Good” se llevará a cabo a las 18 en la Casa de la Cultura; ambos en Tafí Viejo.
Actividades para todo el fin de semana
Algunas localidades tendrán actividades que se extenderán por más de un día, como los Museos Arqueológicos de El Cadillal, Los Menhires en El Mollar y a Cielo Abierto Ibatín, en León Rougés. El primero abrirá este sábado y el lunes feriado de 11 a 19; el segundo, el sábado de 9 a 19 y, el domingo, de 9 a 14; y el último, a partir de las 18. En El Cadillal, además, los lagoferiantes estarán en sus puestos ambos días desde las 12 hasta las 20.
En Lules se harán visitas guiadas a las Ruinas de San José desde las 8 hasta las 13. Monteros abrirá su sala de arte contemporáneo de 10 a 12 y de 20 a 22, y el Museo Municipal de la Caña de Azúcar de 8 a 13 en el Predio Histórico Ñuñorco.
El espectáculo "Cristo Resplandeciente" se proyectará sobre el Cristo Bendicente a las 20 y a las 20.30 hasta el domingo. En San Pedro de Colalao se proyectará "Lourdes, un mensaje de amor", a la misma hora, en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes.
Tafí del Valle, por su parte, tendrá su propio fin de semana de paseo artesanal desde las 10.30 hasta las 19 en la plaza Miguel Estévez. Lomas de Tafí también tendrá su feria gourmet ambos días en el Parque Norte a partir de las 16. Yerba Buena será sede de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa con la Sociedad Rural de Tucumán como escenario. La apertura será a las 18. Además, en Metro Cúbico se hará el Festival Reina Madre de 18 a 23, que inició el viernes.