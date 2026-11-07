Tucumán ofrece un fin de semana con festivales, ferias y espectáculos en toda la provincia

Actividades para todo el fin de semana

Algunas localidades tendrán actividades que se extenderán por más de un día, como los Museos Arqueológicos de El Cadillal, Los Menhires en El Mollar y a Cielo Abierto Ibatín, en León Rougés. El primero abrirá este sábado y el lunes feriado de 11 a 19; el segundo, el sábado de 9 a 19 y, el domingo, de 9 a 14; y el último, a partir de las 18. En El Cadillal, además, los lagoferiantes estarán en sus puestos ambos días desde las 12 hasta las 20.