Yerba Buena: cómo funcionarán los servicios municipales durante el asueto y el feriado del 9 de noviembre

La Municipalidad de Yerba Buena dio a conocer el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos durante los próximos días. El viernes 6 habrá asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal, que se conmemora el domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV. Durante esas jornadas no habrá atención administrativa al público, aunque distintas dependencias mantendrán sus prestaciones habituales.