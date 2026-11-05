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Yerba Buena: cómo funcionarán los servicios municipales durante el asueto y el feriado del 9 de noviembre

La Municipalidad informó cómo será la atención durante el viernes 6, el sábado 7, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre. La administración permanecerá cerrada, pero se mantendrán servicios esenciales y habrá cambios en la recolección de residuos.

YERBA BUENA. Cómo será la recolecciónd e residuos en los próximos días.
YERBA BUENA. Cómo será la recolecciónd e residuos en los próximos días. MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Yerba Buena informó el esquema de servicios del 6 al 9 de noviembre por el asueto del empleado municipal y un feriado nacional.
  • No habrá atención administrativa presencial, la recolección de basura se reducirá el viernes y las guardias médicas y de seguridad operarán con normalidad.
  • Los vecinos deberán prever el cronograma de residuos y podrán utilizar la aplicación Yerba Buena Digital para realizar consultas y trámites durante el fin de semana largo.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Yerba Buena dio a conocer el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos durante los próximos días. El viernes 6 habrá asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal, que se conmemora el domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV. Durante esas jornadas no habrá atención administrativa al público, aunque distintas dependencias mantendrán sus prestaciones habituales.

Los vecinos también podrán realizar consultas y trámites durante las 24 horas a través de la aplicación Yerba Buena Digital.

Cómo funcionarán los servicios en Yerba Buena el viernes 6 de noviembre

Durante el asueto por el Día del Empleado Municipal, el cronograma será el siguiente:

- Centro Asistencial Dr. Ramón Carrillo: atención normal.

- Administración municipal: sin atención al público.

- Guardia Urbana: servicio normal.

- Munibus: servicio normal.

- Agentes de Tránsito: servicio normal.

- Recolección de residuos: servicio reducido.

- Cementerio: guardia de 8 a 19.

Qué servicios estarán disponibles el sábado 7 y el domingo 8

Durante el fin de semana, la Municipalidad mantendrá el siguiente esquema:

- Centro Asistencial Dr. Ramón Carrillo: solo guardia.

- Administración municipal: sin atención al público.

- Guardia Urbana: servicio normal.

- Munibus: servicio normal.

- Agentes de Tránsito: servicio normal.

- Recolección de residuos: servicio normal.

- Cementerio: guardia de 8 a 19.

Cómo será la atención municipal el lunes 9 de noviembre

Por el feriado nacional dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV, la atención administrativa continuará suspendida. El resto de los servicios funcionará de la siguiente manera:

- Centro Asistencial Dr. Ramón Carrillo: guardias.

- Administración municipal: sin atención al público.

- Guardia Urbana: servicio normal.

- Munibus: servicio normal.

- Agentes de Tránsito: servicio normal.

- Recolección de residuos: servicio normal.

- Cementerio: guardia de 8 a 19.

De esta manera, la mayoría de los servicios operativos de Yerba Buena mantendrá su funcionamiento durante el asueto y el feriado, aunque los vecinos deberán tener en cuenta la reducción de la recolección de residuos prevista para el viernes.

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