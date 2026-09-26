Primavera en Tucumán: cinco lugares para disfrutar los días de calor cerca de la capital

Resumen para apurados
- Ante el calor primaveral, tucumanos eligen cinco destinos cercanos a la capital provincial para realizar escapadas al aire libre y desconectarse de la rutina urbana.
- El circuito de las Yungas incluye San Javier, El Cadillal, Yerba Buena, Villa Nougués y Raco, ofreciendo senderismo, deportes náuticos y variadas opciones gastronómicas.
- La afluencia a estos puntos consolida el turismo de cercanía de cara al verano, promoviendo la actividad económica local y el esparcimiento accesible para los residentes.
La primavera empieza a mostrar una de sus caras más conocidas: días soleados, temperaturas que invitan a buscar un poco de verde y la posibilidad de hacer una escapada sin necesidad de viajar durante horas.
Para quienes viven en San Miguel de Tucumán y buscan un lugar para pasar la tarde, tomar unos mates, caminar o simplemente cambiar de paisaje, las opciones aparecen a pocos kilómetros de la capital.
El circuito de las Yungas concentra varios de los destinos más accesibles de la provincia. Entre ellos están San Javier, Yerba Buena, Villa Nougués, Raco y El Cadillal, cada uno con una propuesta diferente.
San Javier, una escapada entre las sierras
A unos 25 kilómetros de la capital, San Javier es una de las alternativas clásicas para escapar del calor y buscar aire de montaña.
El ascenso por la Ruta Provincial 338 conduce hasta el complejo del Cristo Bendicente, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de San Miguel de Tucumán y sus alrededores. El lugar cuenta además con miradores, espacios para descansar y propuestas gastronómicas.
Para quienes prefieren caminar, la zona ofrece senderos y distintas alternativas de turismo activo. También se encuentra la Cascada del Río Noque, a la que se llega a través de un sendero corto y de baja dificultad.
El Cadillal, agua y naturaleza a pocos minutos
Otra opción para pasar el día es El Cadillal. El dique Celestino Gelsi combina paisaje, espacios para hacer un picnic y diferentes actividades recreativas. El complejo Puerto Argentino concentra propuestas gastronómicas, miradores y lugares para disfrutar del entorno.
Además, quienes buscan algo más de aventura pueden optar por actividades como kayak, senderismo, mountain bike o rappel. También existe la posibilidad de recorrer el lago en barco o subir a la aerosilla para observar el paisaje desde las alturas.
Yerba Buena, verde sin alejarse de la ciudad
Para una salida más corta, Yerba Buena ofrece una combinación de naturaleza, gastronomía y espacios para caminar sin necesidad de hacer un viaje largo.
La Ciudad Jardín tiene distintos senderos y espacios verdes vinculados al cerro San Javier. La zona también permite visitar la Reserva de Horco Molle y el Jardín Botánico, dos alternativas para pasar unas horas rodeados de naturaleza.
Para quienes prefieren terminar el paseo con una merienda o una cena, Yerba Buena suma además una amplia oferta gastronómica en las avenidas Aconquija y Perón.
Villa Nougués, un paisaje para desconectarse
Un poco más arriba aparece Villa Nougués, uno de los rincones más pintorescos del circuito de las Yungas. La villa combina caminos de montaña, vegetación y construcciones tradicionales, con la capilla neogótica como uno de sus puntos característicos. Es una alternativa para quienes buscan una salida tranquila, lejos del movimiento de la capital.
Desde allí también se pueden aprovechar los paisajes del cerro San Javier y continuar el recorrido por distintos puntos de las Yungas.
Raco, verde y aire de montaña
Para quienes están dispuestos a alejarse un poco más, Raco ofrece otro paisaje completamente diferente. La localidad está rodeada de bosques y es una alternativa para realizar caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta. También cuenta con sectores ideales para descansar y disfrutar de una jornada al aire libre.
La propuesta es especialmente atractiva para quienes buscan combinar naturaleza y tranquilidad, sin necesidad de hacer un viaje de varios días.