Primavera en Tucumán: cinco lugares para disfrutar los días de calor cerca de la capital

Villa Nougués, un paisaje para desconectarse

Un poco más arriba aparece Villa Nougués, uno de los rincones más pintorescos del circuito de las Yungas. La villa combina caminos de montaña, vegetación y construcciones tradicionales, con la capilla neogótica como uno de sus puntos característicos. Es una alternativa para quienes buscan una salida tranquila, lejos del movimiento de la capital.