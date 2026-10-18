Seguridad

Un ciclista murió mientras circulaba por la avenida Aconquija, en Yerba Buena

Según el reporte policial, habría perdido el control de su bicicleta.

Procedimiento policial. CAPTURA DE VIDEO
Procedimiento policial. CAPTURA DE VIDEO
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Un ciclista, de 62 años, murió este domingo por la mañana en avenida Aconquija al 2200, en Yerba Buena. Según fuentes policiales, el hombre habría perdido el control de su rodado antes de que se produjera el episodio fatal.

La víctima fue identificada por la Policía como Gerardo Luis Lazarte, quien fue reconocido a partir de un carnet que llevaba entre sus pertenencias. El hecho ocurrió alrededor de las 10.10 y personal policial intervino en el lugar a las 10.30.

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Minutos después llegó una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyo personal constató el fallecimiento.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios I, intervinieron el médico policial, personal de Criminalística y Bomberos para el traslado del cuerpo.

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De acuerdo con el informe oficial, el médico policial indicó que la muerte podría haber sido consecuencia de un paro cardíaco. Aunque se espera la confirmación judicial. 

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