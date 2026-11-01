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La colección Yungas combina literatura infantil con valiosa información científica

La historia tiene como protagonista a Misky, una pequeña corzuela parda con manchitas blancas que parecen “estrellitas brillantes”.

La colección Yungas combina literatura infantil con valiosa información científica
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

La Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt) dio a luz “Las corzuelas y la luna”, un nuevo libro infantil que invita a conocer la fauna tucumana por medio de la literatura y la ilustración. Con textos de Estela Porta e imágenes de la artista visual Ana Lía Canal-Feijóo, la publicación es el tercer título de la colección Yungas, un proyecto que combina narraciones para las infancias con información científica y propuestas de educación ambiental.

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La historia tiene como protagonista a Misky, una pequeña corzuela parda con manchitas blancas que parecen “estrellitas brillantes”. Sus aventuras se entrelazan con las de los personajes de “Tapir en apuros” y “Ranas al rescate”, los dos libros que inauguraron la colección y que también proponen un acercamiento a los animales que habitan los ecosistemas de la región.

Como es habitual, el relato es apenas el comienzo. Después del cuento, el libro incluye una sección científica que permite profundizar en el conocimiento de las corzuelas mediante fotografías, audios y videos. La propuesta es fruto de un trabajo interdisciplinario que articula literatura, arte y biología, ya que además de Porta y de Canal-Feijóo participaron los biólogos de la Reserva Experimental Horco Molle Juan Pablo Juliá, Natalia Dávalos y Ana Paula López, con la colaboración de Ana Carolina Oliva. El diseñador Daniel Ferullo, responsable de la identidad gráfica de la colección, y Soledad Martínez Zuccardi, directora de Edunt y coordinadora editorial del proyecto, completaron el equipo.

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