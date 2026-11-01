La colección Yungas combina literatura infantil con valiosa información científica

Como es habitual, el relato es apenas el comienzo. Después del cuento, el libro incluye una sección científica que permite profundizar en el conocimiento de las corzuelas mediante fotografías, audios y videos. La propuesta es fruto de un trabajo interdisciplinario que articula literatura, arte y biología, ya que además de Porta y de Canal-Feijóo participaron los biólogos de la Reserva Experimental Horco Molle Juan Pablo Juliá, Natalia Dávalos y Ana Paula López, con la colaboración de Ana Carolina Oliva. El diseñador Daniel Ferullo, responsable de la identidad gráfica de la colección, y Soledad Martínez Zuccardi, directora de Edunt y coordinadora editorial del proyecto, completaron el equipo.