Pulso debuta en Tucumán con una feria vegana, propuestas sustentables y actividades culturales

Resumen para apurados
- Activistas estrenan la feria vegana Pulso este domingo en el Círculo del Magisterio de Tucumán para promover el consumo consciente y la sustentabilidad.
- Declarado de interés turístico, el evento ofrecerá gastronomía local, cosmética natural, diseño sustentable, talleres ambientales y música en vivo con entrada gratuita.
- Con feriantes agotados, el encuentro busca consolidarse como un espacio periódico para visibilizar hábitos ecológicos y modelos de producción consciente en el norte argentino.
La gastronomía vegana, los emprendimientos sustentables y las propuestas culturales se reunirán este domingo en San Miguel de Tucumán. Se trata de Pulso, un encuentro independiente que tendrá su primera edición con el objetivo de generar un espacio de intercambio y difusión sobre el veganismo, el consumo consciente y otras formas de producción y cuidado del ambiente.
La jornada se desarrollará el 8 de noviembre, de 17.30 a 22.30, en el Círculo del Magisterio, ubicado en Las Heras 25. La entrada será libre y gratuita y estará abierta tanto a personas veganas y vegetarianas como a quienes quieran acercarse a conocer estas propuestas.
La iniciativa es impulsada por los activistas True Graiff y Constanza “Cocó” Pérez, quienes plantean el encuentro como una oportunidad para visibilizar alternativas de consumo y promover hábitos más conscientes. La convocatoria reunirá a emprendimientos tucumanos vinculados con la alimentación, el arte, la indumentaria, la cosmética natural y la producción agroecológica.
Gastronomía y emprendimientos locales
Uno de los principales atractivos será la oferta gastronómica. Los asistentes encontrarán productos de Del Tafi, Michi Pizzas, Tortas Veganas, Palta Rock, Chalitas, Denver y Mai Veggie, con opciones que incluirán congelados, pizzas, repostería, sándwiches de miga, choripanes, budines, rolls de canela, focaccias, onigiris y panchuques.
También habrá propuestas de bebidas y cafetería de Luna de Té y Paradisi. En el rubro agroecológico participarán Funga Yunga, con sus cultivos de hongos, y La Cavera Agroecológicos, que ofrecerá frutas, verduras y plantines.
La feria sumará, además, emprendimientos de cosmética y medicina natural, como Ayni, Jardín Primitivo y Gaia; indumentaria sustentable de La Tienda Sustentable, y joyería elaborada con materiales reciclados de Utopía.
Charlas y espacios de intercambio
La programación incluirá cuatro exposiciones sobre alimentación, ambiente y activismo. A las 18.40, Ivana Acevedo hablará sobre activismo antiespecista; a las 19.10, el equipo de Funga Yunga abordará el poder nutritivo de los hongos. Luego, a las 20.10, la licenciada María Fernanda del Negro brindará claves para una alimentación vegana equilibrada. Finalmente, a las 20.40, la licenciada Lucía Brown expondrá sobre plantas para el buen vivir, saberes naturales, accesibilidad y nuevos paradigmas productivos frente a la industrialización.
El encuentro contará también con espacios institucionales y de difusión. Participarán la organización antiespecista Libera! y el Campus Educativo Ambiental de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que acercará información sobre compostaje, separación de residuos, huertas urbanas y economía circular.
Arte y música en vivo
La programación cultural tendrá su lugar con una mesa interactiva de collage coordinada por la artista plástica Flor López, además de las exposiciones de Bardo y Las 11 y 11.
En el escenario se presentarán la banda Vienen x nosotrxs y Ceci Navarro, con un show acústico. La musicalización de la jornada estará a cargo del DJ Angel.
Desde la organización señalaron que la intención es que Pulso no sea un espacio exclusivo para quienes ya adoptaron el veganismo, sino también una oportunidad para acercarse a otras formas de alimentación y consumo. La convocatoria busca reunir a la comunidad alrededor de la gastronomía, la música y el intercambio de experiencias.
La inscripción para participar como feriante en esta primera edición ya cerró debido a la cantidad de propuestas recibidas. Sin embargo, quienes tengan emprendimientos interesados en sumarse a futuras ediciones pueden completar el formulario disponible en el enlace de la biografía de Instagram de @pulso.encuentro.