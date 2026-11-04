Pulso debuta en Tucumán con una feria vegana, propuestas sustentables y actividades culturales

La gastronomía vegana, los emprendimientos sustentables y las propuestas culturales se reunirán este domingo en San Miguel de Tucumán. Se trata de Pulso, un encuentro independiente que tendrá su primera edición con el objetivo de generar un espacio de intercambio y difusión sobre el veganismo, el consumo consciente y otras formas de producción y cuidado del ambiente.