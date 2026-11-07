Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto la clasificación al Gran Premio de San Pablo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará este sábado a las 15 (hora argentina) la clasificación del GP de San Pablo en Interlagos para definir su lugar en la largada del domingo.
- El piloto de Alpine fue 11° en la práctica libre y advirtió sobre la falta de adherencia en el reasfaltado circuito, recordando su despiste bajo el agua en la edición 2024.
- Las probabilidades de lluvia para el fin de semana serán determinantes para el rendimiento del argentino en las últimas cuatro fechas de la temporada de la Fórmula 1.
A la temporada 2026 de la Fórmula 1 le quedan solo cuatro Grandes Premios. Este fin de semana, Brasil es el escenario de todas las carreras de las escuderías. Este viernes se corrieron las primeras prácticas y el domingo será la carrera principal. En medio, esta tarde los pilotos, Franco Colapinto entre ellos, competirán en la clasificación para definir los puestos de largada de mañana.
En la Práctica Libre 1, Alpine cambió al compañero de Colapinto. Pierre Gasly no corrió la primera instancia. En su lugar, lo hizo el piloto de reserva italiano Gabriele Minì, quien logró un 7° puesto por delante del argentino. En la Práctica Libre 2, el pilarense logró un 11° puesto, por delante de Gasly, que marcó 1:12.109 y finalizó en 14° puesto este viernes.
Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto la clasificación?
Este sábado los pilotos volverán a subir a sus monoplazas. Antes del mediodía se hará la largada para los 60 minutos de la Práctica Libre 3 –se correrá de 11.30 a 12.30– que permitirán a los competidores seguir afianzándose en la pista. Por la tarde se dará el evento principal del día. Está previsto que los semáforos den las luces verdes en el Gran Premio de San Pablo a las 15, hora argentina.
En la clasificación del Gran Premio de México, el último que se corrió, Colapinto llegó solo hasta la Q2 y terminó 12° en la largada. Lewis Hamilton se quedó con la pole position seguido por George Russell a 9 milésimas de distancia y Charles Leclerc, a 11. Max Verstappen y Kimi Antonelli quedaron en el 4° y 5° puesto de largada. El italiano hizo valer sus marcas y logró coronarse como el campeón de la temporada a cuatro carreras de su fin.
Colapinto se prepara para el Gran Premio de Interlagos
La clasificación y la carrera del domingo podrían estar atravesadas por las lluvias en Interlagos. Por eso, al finalizar la Práctica Libre 2, el piloto hizo un llamado de atención por la pista, que fue reasfaltada. Aunque le pareció una buena incorporación con la pista en seco, dejó en claro que no pasará lo mismo si llueve. “En mojado… buena suerte”, analizó. Explicó también que la adherencia de las ruedas puede variar durante la competencia por las condiciones meteorológicas.
La advertencia del piloto no es menor pues, en GP anteriores, tuvo impedimentos con las lluvias en Interlagos. En 2024, cuando corría con Williams, Colapinto tuvo un fin de semana accidentado. Su primer despiste se produjo en la clasificación. Al momento de la carrera principal, sufrió una nueva salida de la pista por la falta de agarre. El impacto de su coche ameritó la presencia del Safety Car y debió abandonar la competencia en la vuelta 32.