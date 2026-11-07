Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto la clasificación al Gran Premio de San Pablo

Colapinto se prepara para el Gran Premio de Interlagos

La clasificación y la carrera del domingo podrían estar atravesadas por las lluvias en Interlagos. Por eso, al finalizar la Práctica Libre 2, el piloto hizo un llamado de atención por la pista, que fue reasfaltada. Aunque le pareció una buena incorporación con la pista en seco, dejó en claro que no pasará lo mismo si llueve. “En mojado… buena suerte”, analizó. Explicó también que la adherencia de las ruedas puede variar durante la competencia por las condiciones meteorológicas.