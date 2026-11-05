Milei equipara al socialismo con el fascismo ante Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana

DeportesMotores

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Su octavo puesto en pista se esfumó por una sanción que lo relegó al decimoquinto lugar. Ahora se prepara para la 20ª fecha del campeonato.

CON UN AMIGO. Colapinto, junto a Serigo Checo Pérez.
CON UN AMIGO. Colapinto, junto a Serigo "Checo" Pérez.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Brasil de F1 en Interlagos para recuperarse tras perder los puntos en México por sanción.
  • El piloto de Alpine arrastra un historial adverso en San Pablo, tras un choque en 2024 y un 15° puesto previo, sumado al reciente recargo que lo postergó en el GP mexicano.
  • La 20ª fecha será decisiva para que el argentino revierta su racha negativa en el trazado paulista y recupere terreno en el campeonato con la escudería Alpine.
Resumen generado con IA

El argentino Franco Colapinto buscará volver a sonreír en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Brasil luego del paso agridulce que tuvo con su Alpine en México, donde el octavo puesto en pista se esfumó por una sanción que lo relegó al decimoquinto lugar y lo dejó sin puntos.

El piloto oriundo de Pilar se prepara para la 20ª fecha del campeonato, que se disputará a partir de este viernes en el Autódromo José Carlos Pace, anteriormente conocido como Interlagos, en San Pablo.

El trazado del vecino país representa un desafío especial para el argentino, ya que será su tercera visita y las dos anteriores no terminaron de la mejor manera. En 2024, cuando competía para Williams, debió abandonar en la vuelta 32 después de sufrir un fuerte accidente bajo la lluvia.

En aquella ocasión, perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo e impactó contra las protecciones, lo que provocó importantes daños en el auto. Un año después, ya defendiendo los colores de Alpine, culminó en la decimoquinta posición.

Cronograma de la actividad en Interlagos

Viernes 6 de noviembre

Entrenamientos libres 1: 12.30

Entrenamientos libres 2: 16.00

Sábado 7 de noviembre

Entrenamientos libres 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00 (71 vueltas)

¿Dónde verlo en vivo?

Toda la actividad de la 20ª fecha de la Fórmula 1 2026 se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas BrasilFórmula 1São Paulo Futebol ClubeArgentinaFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Qué dijo Colapinto tras la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

Qué dijo Colapinto tras la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de México en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de México en vivo

Franco Colapinto afronta el desafío del GP de México de Fórmula 1 y buscará recuperarse con Alpine

Franco Colapinto afronta el desafío del GP de México de Fórmula 1 y buscará recuperarse con Alpine

Lo más popular
La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
1

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”
2

“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
3

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
4

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

UNT: se acerca el plazo límite para adecuar las carreras al Sacau
5

UNT: se acerca el plazo límite para adecuar las carreras al Sacau

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
2

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
3

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral
4

Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste
5

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”

“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos

Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios