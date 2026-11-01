Franco Colapinto terminó 8° GP de México y Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

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Bandera a cuadros en México: Verstappen se quedó con la victoria y Antonelli se consagró campeón del mundo

Final apasionante en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen resistió la presión asfixiante de Lewis Hamilton (+0.799) en los giros finales y se llevó un triunfo categórico. Sin embargo, todas las miradas se fueron con el tercer escalón del podio: Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta en la tercera colocación (+4.006) y selló matemáticamente su primer título mundial de Fórmula 1, coronándose con Mercedes a falta de cuatro fechas para el cierre del calendario.

Para el automovilismo argentino fue una jornada memorable. Franco Colapinto completó una carrera combativa y sumamente sólida con el Alpine: tras resistir las embestidas en los relanzamientos y mantenerse en el pelotón de puntos, el piloto bonaerense vio la bandera a cuadros en el 8° lugar (+20.204), a menos de un segundo de Oscar Piastri y aguantando el asedio de Liam Lawson. El resultado representó una cosecha fundamental para Enstone en la Copa de Constructores, potenciada por el 10° puesto de Pierre Gasly para cerrar un doble ingreso a la zona puntuable.

Top 10 definitivo del GP de México: