Franco Colapinto terminó 8° GP de México y Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Bandera a cuadros en México: Verstappen se quedó con la victoria y Antonelli se consagró campeón del mundo
Final apasionante en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen resistió la presión asfixiante de Lewis Hamilton (+0.799) en los giros finales y se llevó un triunfo categórico. Sin embargo, todas las miradas se fueron con el tercer escalón del podio: Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta en la tercera colocación (+4.006) y selló matemáticamente su primer título mundial de Fórmula 1, coronándose con Mercedes a falta de cuatro fechas para el cierre del calendario.
Para el automovilismo argentino fue una jornada memorable. Franco Colapinto completó una carrera combativa y sumamente sólida con el Alpine: tras resistir las embestidas en los relanzamientos y mantenerse en el pelotón de puntos, el piloto bonaerense vio la bandera a cuadros en el 8° lugar (+20.204), a menos de un segundo de Oscar Piastri y aguantando el asedio de Liam Lawson. El resultado representó una cosecha fundamental para Enstone en la Copa de Constructores, potenciada por el 10° puesto de Pierre Gasly para cerrar un doble ingreso a la zona puntuable.
Top 10 definitivo del GP de México:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.799
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +4.006
- Charles Leclerc (Ferrari) +10.707
- Lando Norris (McLaren) +11.778
- George Russell (Mercedes) +12.263
- Oscar Piastri (McLaren) +19.475
- Franco Colapinto (Alpine) +20.204
- Liam Lawson (Racing Bulls) +20.899
- Pierre Gasly (Alpine) +21.483
Vuelta 63/71 | Relanzamiento vibrante: Verstappen sostiene la punta y Lawson divide a los Alpine
La carrera retomó la bandera verde con Max Verstappen defendiendo con solvencia el primer lugar frente al asedio directo de Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, quienes completan el podio provisional.
Metros más atrás, la reanudación encendió la disputa interna en la escudería de Enstone: Pierre Gasly sorprendió en el inicio a Franco Colapinto para arrebatarle el octavo puesto, pero el argentino respondió de inmediato con una gran maniobra para recuperar su lugar. Sin embargo, Liam Lawson aprovechó el fragor de la pelea, superó al monoplaza francés para escalar a la novena colocación y dejó a su Racing Bulls intercalado justo entre ambos Alpine.
Vuelta 59/71 | Violento choque de Lindblad, Safety Car y avance directo para los Alpine
Nuevo golpe de escena en el Autódromo Hermanos Rodríguez y neutralización con Auto de Seguridad tras un duro incidente en el pelotón intermedio. Oscar Piastri intentó la superación sobre Arvid Lindblad, los monoplazas se engancharon en plena disputa y el británico de Racing Bulls terminó impactando contra las barreras de protección, quedando fuera de combate de manera inmediata.
La maniobra quedó bajo la lupa de los comisarios deportivos ante una posible penalización para el australiano de McLaren. El abandono de Lindblad movió el clasificador en un sector clave: Piastri figura provisionalmente séptimo, mientras que Franco Colapinto trepó al octavo casillero y Pierre Gasly se ubicó noveno, asegurando aire fresco y unidades valiosas para Alpine en su persecución directa contra la escudería de Faenza.
Vuelta 55/71
Mientras Verstappen y Hamilton pelean por la victoria y Antonelli se está asegurando el título, Colapinto lidera un trencito de tres autos, escoltado por Gasly y Lawson, separados por 0s8 entre ellos, que luchan por las últimas posiciones de la zona de puntos. Por ahora, los dos Alpine ganan la pelea y se quedan con el noveno y décimo puestos.
Vuelta 48/71 | Relanzamiento al límite: Verstappen aguanta la punta y Colapinto pelea en los puntos
El Gran Premio de México retomó su curso con acción inmediata en todos los frentes. Max Verstappen reaccionó con precisión en la partida y resistió el embate directo de Lewis Hamilton, quien había madrugado a Charles Leclerc para ir a la caza de la vanguardia. Con el neerlandés sosteniendo una mínima ventaja sobre el británico, los comisarios deportivos notificaron que investigan una maniobra entre ambos durante la reanudación.
Metros más atrás, Andrea Kimi Antonelli doblegó con solvencia a Leclerc para escalar al tercer escalón del podio provisional. En la zona media, Franco Colapinto protagonizó un vibrante duelo mano a mano con Oscar Piastri: el argentino llegó a dar el zarpazo para colocarse octavo, pero el piloto de McLaren recuperó la cuerda poco después, devolviendo al Alpine al noveno casillero. Detrás de Leclerc (4°), el clasificador se completa con Lando Norris (5°), George Russell (6°), Arvid Lindblad (7°), Piastri (8°), Colapinto (9°) y Pierre Gasly cerrando el lote puntuable en el décimo lugar.
En ocho minutos se reanuda la carrera
Vuelta 45/71 | Bandera roja en el Hermanos Rodríguez: violento golpe de Bottas y carrera detenida
La dirección de prueba interrumpió la competencia tras el duro impacto del Cadillac de Valtteri Bottas contra las defensas de contención. En los instantes posteriores al accidente, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Pierre Gasly se habían zambullido a boxes para montar gomas blandas, pero la bandera roja alteró por completo el panorama táctico: con todos los monoplazas ordenados en el pitlane, la totalidad de la grilla contará con la posibilidad reglamentaria de cambiar compuestos sin costo antes del relanzamiento.
Vuelta 45/71 | Fuerte golpe de Bottas y neutralización: Safety Car en pista
Valtteri Bottas perdió el control de su Cadillac e impactó de lleno contra las protecciones, forzando el ingreso inmediato del Auto de Seguridad. La neutralización desató una rápida reacción táctica en varios garajes: Lewis Hamilton se zambulló de urgencia en el pitlane para montar neumáticos blandos, una maniobra estratégica que también replicaron George Russell, Oscar Piastri y Pierre Gasly aprovechando la carrera neutralizada.
Vuelta 44/71 | Antonelli a boxes: Verstappen recupera el liderazgo y se reordena la punta
Andrea Kimi Antonelli cumplió finalmente con su paso por el pitlane y el clasificador volvió a su orden natural. Max Verstappen comanda la carrera con una luz de 2s1 sobre Charles Leclerc y casi cinco segundos de renta respecto a Lewis Hamilton. Tras el recambio de compuestos, el italiano de Mercedes retornó al trazado en el cuarto puesto, con Lando Norris completando el quinteto de vanguardia en la quinta colocación.
Vuelta 43/71 | Ambos Alpine se meten en los puntos tras la detención de Hadjar
Un nuevo paso por boxes de Isack Hadjar acomodó a los dos monoplazas de Enstone dentro del top 10: Franco Colapinto avanzó al noveno lugar —aún con una brecha importante por descontar respecto a Lindblad— y Pierre Gasly escaló hasta el décimo escalón. En la punta de la carrera, Andrea Kimi Antonelli estira al máximo su primer juego de neumáticos y sostiene un liderazgo firme sin registrar paradas.
Vuelta 35/71 | Parada en boxes para Colapinto: calza blandos y sale 13°
Llegó el turno de la detención para Franco Colapinto, quien pasó por el pitlane para montar el compuesto blando de cara a este tramo de carrera. Tras el cambio de neumáticos, el argentino se reincorporó en el 13° escalón, pegado a los escapes de su compañero Pierre Gasly. En lo más alto del clasificador, Andrea Kimi Antonelli se sostiene como líder provisional, escoltado por Lando Norris y Max Verstappen.
Vuelta 29/71 | Hamilton pasó por boxes: lidera Antonelli y Colapinto avanza al 8° lugar
La detención de Lewis Hamilton alteró las posiciones de vanguardia. Andrea Kimi Antonelli heredó el primer lugar, escoltado por George Russell —quien todavía debe cumplir su recargo de 10 segundos— y Lando Norris; los tres sostienen el ritmo sin haber parado todavía en boxes.
Inmediatamente detrás del trío de punta se ubican Max Verstappen, Charles Leclerc y el propio Hamilton (calzando compuestos medios), quienes ya completaron su respectivo recambio de neumáticos. En el clasificador puntuable continúan Arvid Lindblad, Franco Colapinto consolidado en la octava posición, Nico Hülkenberg y Oliver Bearman.
Vuelta 22/71 | Leclerc construye su colchón y Colapinto estira la diferencia en el noveno lugar
En la punta de la carrera, Charles Leclerc logró abrir una brecha de cinco segundos sobre Max Verstappen, una renta exacta para neutralizar en los cronómetros la penalización que deberá purgar en su paso por el pitlane. Detrás, el piloto de Red Bull contiene a Lewis Hamilton a más de dos segundos de distancia, al tiempo que Andrea Kimi Antonelli perdió algo de contacto en la pelea por el tercer escalón.
Más atrás en el clasificador, Franco Colapinto le sacó un segundo extra de ventaja al Haas de Nico Hülkenberg y rueda con solidez y aire limpio en la novena colocación.
Vuelta 18/71 | Parada para Gasly y Colapinto se afirma en el noveno lugar
Pierre Gasly inauguró las detenciones en boxes para Alpine: dejó atrás los compuestos blandos del inicio, calzó neumáticos medios y retornó a pista en el 18° escalón. Estrategia dispar para Franco Colapinto, quien partió directamente con gomas medias y sostiene un ritmo firme en la novena colocación. Si bien el argentino rueda distanciado de Arvid Lindblad (8°), mantiene bajo control a Nico Hülkenberg, a quien le saca unos tres segundos de ventaja sobre el Haas.
Vuelta 14/71 | Mano dura de los comisarios: sanciones para Leclerc y Russell
La dirección de carrera intervino con dos castigos en el pelotón de punta. Por un lado, Charles Leclerc recibió 5 segundos de recargo tras cortar una variante y no restituir la posición en una maniobra interna entre las dos Ferrari. Por el otro, George Russell sufrió una sanción todavía más dura: 10 segundos por impactar al auto de Isack Hadjar y enviarlo en trompo.
Vuelta 9/71 | Se relanzó la carrera: Piastri superó a Franco, que cae al 9° lugar
Con el regreso a la bandera verde tras el Virtual Safety Car, Oscar Piastri aprovechó el relanzamiento y doblegó al argentino en pista. De esta manera, el piloto de Alpine cede una colocación más ante el ritmo superior del McLaren y se acomoda en la novena posición.
Virtual Safety Car y domingo negro para Aston Martin: abandonaron Stroll y Alonso
Una avería mecánica obligó a Lance Stroll a detener su monoplaza a un costado del trazado, provocando la neutralización momentánea de la carrera bajo VSC. Para colmo de la escudería británica, el golpe fue doble: casi en simultáneo, Fernando Alonso ingresó al pitlane para retirar el otro auto, sumando las dos primeras deserciones de la tarde mexicana.
Vuelta 5/71 | Presión de McLaren: Franco cede un lugar y se ubica 8°
La lógica del ritmo de carrera comenzó a imponerse tras la gran largada del argentino, que había quedado emparejado con monoplazas de mayor potencial. Lando Norris concretó la maniobra de sobrepaso para quitarle la séptima colocación, al tiempo que Oscar Piastri ya asoma inmediatamente por los espejos del Alpine, expectante en el noveno puesto con el otro McLaren.
¡Luz verde en México! Hamilton sostiene el liderato y Colapinto trepa al séptimo lugar
Lewis Hamilton tuvo una salida impecable y protegió la punta ante el asedio inicial de George Russell y Charles Leclerc. El monegasco aprovechó los metros previos a la primera variante para arrebatarle el segundo puesto al británico de Mercedes, quien inmediatamente después también fue superado por Max Verstappen. Con Russell relegado a la cuarta colocación, la lucha matemática por el campeonato queda aún más cuesta arriba para él.
En la zona media, Franco Colapinto firmó un inicio sensacional: ganó cuatro posiciones en los primeros compases y se acomodó en el séptimo casillero, contrastando con el difícil arranque de su compañero Pierre Gasly, quien cayó hasta el 14° puesto.
Ya se realiza la vuelta previa en México
El Mundial de Pilotos tras la cita en Texas: Antonelli amplía distancias y Colapinto se afirma en el 12° lugar
Con el cierre del Gran Premio de Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli estiró su ventaja en la cima del campeonato al alcanzar las 365 unidades, con George Russell y Lewis Hamilton como escoltas en una apretada batalla por el subcampeonato. En la zona media, Franco Colapinto suma 27 puntos y se sostiene en la duodécima colocación:
- Andrea Kimi Antonelli – 365 pts.
- George Russell – 242 pts.
- Lewis Hamilton – 241 pts.
- Max Verstappen – 236 pts.
- Charles Leclerc – 233 pts.
- Lando Norris – 211 pts.
- Oscar Piastri – 144 pts.
- Isack Hadjar – 105 pts.
- Liam Lawson – 77 pts.
- Pierre Gasly – 42 pts.
- Arvid Lindblad – 38 pts.
- Franco Colapinto – 27 pts.
- Oliver Bearman – 23 pts.
- Nico Hülkenberg – 13 pts.
- Gabriel Bortoleto – 10 pts.
- Esteban Ocon – 7 pts.
- Fernando Alonso – 7 pts.
- Carlos Sainz – 7 pts.
- Alexander Albon – 5 pts.
- Yuki Tsunoda – 1 pto.
- Lance Stroll – 0 pts.
- Valtteri Bottas – 0 pts.
- Sergio Pérez – 0 pts.
El certamen de constructores al día: Mercedes domina y Alpine busca achicar distancias
Mercedes comanda la Copa de Constructores con una ventaja contundente en la cima, mientras que Red Bull y McLaren sostienen una paridad absoluta por el podio. Por su parte, Alpine se mantiene en el sexto escalón con 69 unidades, enfocado en no perderle pisada a Racing Bulls en la pelea de mitad de tabla:
- Mercedes – 607 pts.
- Ferrari – 474 pts.
- Red Bull Racing – 355 pts.
- McLaren – 355 pts.
- Racing Bulls (RB) – 102 pts.
- Alpine – 69 pts.
- Haas – 30 pts.
- Audi / Kick Sauber – 23 pts.
- Williams – 12 pts.
- Aston Martin – 7 pts.
- Cadillac – 0 pts.
Orden de largada confirmado: así se inicia el GP de México
Tras la sanción y exclusión de Liam Lawson —quien deberá partir desde el último cajón—, quedó oficializada la grilla definitiva para la final del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto moverá desde el 11° puesto, compartiendo la sexta fila con Nico Hülkenberg y a las puertas de la zona de puntos:
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ryo Hirakawa (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Lo que tenés que saber
Luego de un sábado donde quedó cerca de pasar a la Q3, Franco Colapinto partirá desde el puesto 11 y aspira a sumar puntos luego de varias carreras. Por su parte, Kimi Antonelli necesita solamente terminar 9° o mejor para consagrarse como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.