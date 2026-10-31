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Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de México en vivo

El argentino buscará recuperarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La actividad comenzará el viernes 30 de octubre y la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre.

EN MÉXICO. Colapinto buscará revertir la mala racha que tuvo en las últimas carreras de Fórmula 1.
EN MÉXICO. Colapinto buscará revertir la mala racha que tuvo en las últimas carreras de Fórmula 1.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá el GP de México del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cortar su mala racha tras abandonar en Estados Unidos.
  • El piloto de Alpine llega tras chocar con Arvid Lindblad en Austin y abandonar en la vuelta 37, sumando tres deserciones en las últimas cuatro carreras de la temporada.
  • Colapinto buscará sumar puntos y ganar regularidad en la altura azteca, mientras Kimi Antonelli podría consagrarse como el campeón más joven de la historia de la F1.
Resumen generado con IA

El argentino Franco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de la Fórmula 1 de México, que comenzó el viernes y finalizará con la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto de Alpine llega después de un fin de semana complicado en Austin, donde largó desde el penúltimo puesto por una penalización y consiguió avanzar hasta la 14ª posición. Sin embargo, un contacto con Arvid Lindblad provocó daños importantes en su monoplaza y terminó con su abandono en la vuelta 37. 

Colapinto acumula tres abandonos en las últimas cuatro carreras y necesita recuperar continuidad. México representa una oportunidad inmediata para intentar revertir esa tendencia, en un circuito que presenta características particulares por su altitud y sus exigencias aerodinámicas.

Mientras tanto, la atención también estará puesta en Andrea Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes ganó en Estados Unidos y quedó a un paso de conquistar el campeonato mundial. Un noveno puesto en México le alcanzaría para asegurarse el título sin depender de otros resultados y convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría.

GP de México de Fórmula 1: cronograma y horarios en Argentina

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17. 

Cómo es el circuito del GP de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una extensión de 4,304 kilómetros y está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas y representa un desafío adicional para los equipos.

La carrera está programada a 71 vueltas, con una distancia total de 305,354 kilómetros. Uno de los sectores más característicos del trazado atraviesa el antiguo estadio de béisbol, donde los pilotos recorren una serie de curvas rodeadas de tribunas. El récord de vuelta pertenece a Valtteri Bottas, con un tiempo de 1:17.774 establecido en 2021. 

Dónde ver el GP de México por TV y online

La actividad del Gran Premio de México podrá seguirse en vivo desde la Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium, que permite acceder a las transmisiones por internet. 

La carrera comenzará el domingo 1 de noviembre a las 17, hora argentina, cuando Colapinto buscará completar una actuación que le permita dejar atrás las dificultades de sus últimas presentaciones.

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