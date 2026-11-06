Franco Colapinto fue 11° y quedó arriba de Gasly en la FP2 del GP de Brasil

17:01 hs

Bandera a cuadros: Antonelli lideró la sesión, Colapinto quedó 11° y Bortoleto brilló como el "mejor del resto"

Concluyó la actividad del viernes en Interlagos con el flamante campeón mundial en lo más alto: Andrea Kimi Antonelli marcó la pauta al registrar 1m10s763, aventajando por 0.253 a Lando Norris y por 0.259 a Max Verstappen en el podio virtual de la práctica.

Entre los sudamericanos, Gabriel Bortoleto desató los aplausos de la torcida paulista al adueñarse del mote de "el mejor del resto": firmó un tiempo de 1m11s780 para meter a su monoplaza en un sólido 7° lugar.

Por su parte, Franco Colapinto completó una tanda sumamente reñida en la zona media y finalizó en el 11° casillero con una marca de 1m11s996. El piloto argentino quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman (9° con Haas, 1m11s991) y le ganó la pulseada por tan solo 12 milésimas a Arvid Lindblad (Racing Bulls, 1m12s008).

El balance interno de Alpine volvió a sonreírle al oriundo de Pilar: superó a su compañero Pierre Gasly, quien concluyó 14° con un registro de 1m12s109, a 0.113 de Franco.