Franco Colapinto fue 11° y quedó arriba de Gasly en la FP2 del GP de Brasil

Bandera a cuadros: Antonelli lideró la sesión, Colapinto quedó 11° y Bortoleto brilló como el "mejor del resto"
Concluyó la actividad del viernes en Interlagos con el flamante campeón mundial en lo más alto: Andrea Kimi Antonelli marcó la pauta al registrar 1m10s763, aventajando por 0.253 a Lando Norris y por 0.259 a Max Verstappen en el podio virtual de la práctica.
Entre los sudamericanos, Gabriel Bortoleto desató los aplausos de la torcida paulista al adueñarse del mote de "el mejor del resto": firmó un tiempo de 1m11s780 para meter a su monoplaza en un sólido 7° lugar.
Por su parte, Franco Colapinto completó una tanda sumamente reñida en la zona media y finalizó en el 11° casillero con una marca de 1m11s996. El piloto argentino quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman (9° con Haas, 1m11s991) y le ganó la pulseada por tan solo 12 milésimas a Arvid Lindblad (Racing Bulls, 1m12s008).
El balance interno de Alpine volvió a sonreírle al oriundo de Pilar: superó a su compañero Pierre Gasly, quien concluyó 14° con un registro de 1m12s109, a 0.113 de Franco.
Cierre con tanques llenos
Los últimos minutos de la segunda práctica libre transcurren sin alteraciones en los tiempos de punta: toda la parrilla gira con autos pesados y registros elevados, enfocada exclusivamente en el ritmo de carrera y el desgaste de neumáticos para el domingo.
Tandas largas en Alpine: ritmo constante para Colapinto y Gasly aprieta el paso
Franco Colapinto continúa enfocado en la recolección de datos para el domingo calzando el compuesto duro (blanco). El piloto argentino completó su noveno giro consecutivo con un tiempo de 1m16s695, sosteniendo registros parejos y consistentes en plena simulación de ritmo de carrera.
Por su parte, Pierre Gasly también avanza en su programa de tanques llenos y logró bajar la referencia interna al registrar un crono de 1m15s756 en su respectiva tanda.
Colapinto vuelve a pista con neumáticos duros para el cierre
Franco Colapinto dejó el garaje y regresó al asfalto de Interlagos calzando el compuesto blanco (duro) para afrontar los instantes finales de la segunda práctica libre. Con los tanques llenos y la mirada puesta en el Gran Premio del domingo, el piloto argentino concentra sus esfuerzos en evaluar la degradación y el ritmo en tandas largas antes de que caiga la bandera a cuadros.
Colapinto probó los neumáticos blandos y se posiciona 11°
Franco Colapinto completó su tanda de simulación de clasificación calzando el compuesto rojo (blando) y quedó ubicado en el 11° casillero del clasificador. Tras cerrar el intento de vuelta rápida, el monoplaza de Alpine regresó al garaje, donde los mecánicos preparan el auto para una salida final antes de que caiga la bandera a cuadros, previsiblemente con tanques llenos para recolectar datos clave de ritmo de carrera.
A 20 minutos del cierre: tanques llenos y amenaza de lluvia en Interlagos
Entrando en el tramo definitivo de la segunda práctica libre, los equipos cambiaron radicalmente el enfoque de trabajo y mandaron a los monoplazas a pista con carga pesada de combustible para iniciar las simulaciones de carrera de cara al domingo.
Aunque el asfalto todavía se mantiene seco y permite rodar con gomas lisas, comenzaron a caer las primeras gotas aisladas sobre distintos sectores del circuito paulista, sumando una cuota extra de incertidumbre al análisis de degradación y ritmo en tandas largas.
Bearman acelera con el Haas y desplaza a Colapinto al décimo puesto
Oliver Bearman metió una vuelta rápida de 1m11s991 para dar el salto al 9° lugar del clasificador con el Haas. El avance del piloto británico movió las posiciones en la mitad de la tabla y dejó a Franco Colapinto en la 10ª colocación, manteniendo al argentino al límite del top 10 en una sesión donde los tiempos se aprietan cada vez más.
El viento enfría la pista y Gasly supera a Colapinto por apenas 30 milésimas
Las condiciones meteorológicas empiezan a jugar su partido en Interlagos. Una brisa de 8 km/h proveniente del sur provocó un marcado descenso en la temperatura del asfalto, un factor que altera de inmediato el agarre y la ventana de trabajo de los neumáticos.
En ese escenario, la paridad interna en Alpine se mantiene al rojo vivo: Pierre Gasly logró limar su registro previo y trepó a la 10ª colocación, postergando a Franco Colapinto al 11° casillero con el tiempo de su salida anterior. La diferencia entre ambos monoplazas franceses es casi imperceptible: apenas 30 milésimas de segundo los separan en la tabla.
Colapinto baja su marca y se mete en el top 10
Franco Colapinto mejoró su registro y detuvo el cronómetro en 1m13s038 para escalar a la 10ª posición, quedando a 1s2 de la punta de la tanda antes de ingresar al garaje de Alpine tras completar su primer stint en pista.
En contraste, la preocupación domina el box de Audi: Nico Hülkenberg continúa sin poder rodar debido a que los mecánicos todavía trabajan para solucionar la falla mecánica que sufrió Freddie Slater sobre su monoplaza durante la FP1.
Paridad total en Alpine: apenas una décima entre Gasly y Colapinto
En plena simulación de vueltas rápidas calzando neumáticos duros (compuesto blanco), los dos monoplazas de Enstone quedaron pegados en los tiempos. Pierre Gasly se metió décimo, a 1s2 de la referencia marcada por Andrea Kimi Antonelli. Instantes más tarde, Franco Colapinto cerró su giro y se ubicó 11° con un registro de 1m13s292, a apenas una décima y fracción de su compañero de equipo.
En instantes comienza la FP2
Franco Colapinto seguirá con la puesta a punto de su Alpine de cara a la clasificación de mañana.
El plan de Alpine al detalle: simulacro de clasificación y ritmo de carrera para Colapinto
Completada la primera sesión en Interlagos, se conocieron los programas de trabajo diferenciados que ejecutó Alpine con sus dos monoplazas:
Franco Colapinto: Cumplió una rutina clásica de fin de semana. Inició la tanda con neumáticos medios para chequear el balance general y adaptarse a las condiciones de la pista. Luego, el equipo descargó combustible y montó compuestos blandos para ensayar simulación de clasificación (donde marcó su mejor vuelta). Cerró la práctica con tanques llenos para recolectar datos de degradación y ritmo en configuración de carrera.
Gabriele Minì: El italiano arrancó la tanda con parrillas de sensores aerodinámicos (aero rakes) montadas en el auto de Gasly para recolectar información técnica clave de flujo de aire para los ingenieros. Una vez retirada la estructura, giró con medios y blandos; aprovechó el pico de mejora y engomado del asfalto hacia el final de la sesión para clavar su vuelta rápida y meterse 7°, justo cuando Colapinto ya rodaba con carga pesada.
Final de la tanda: Norris lideró la sesión y los dos Alpine cerraron en el top 10
Cayó la bandera a cuadros en la primera práctica libre de Interlagos con Lando Norris en lo más alto del clasificador tras marcar un registro de 1m11s717.
Balance sumamente positivo para la estructura de Enstone en el arranque del fin de semana brasileño: Gabriele Minì aprovechó la mejora del asfalto sobre el cierre para meterse en el 7° puesto, mientras que Franco Colapinto concluyó en una sólida 9ª posición, a nueve décimas de la referencia del británico y confirmando el buen rendimiento inicial de ambos monoplazas en el lote de vanguardia.
Gran vuelta de Gabriele Minì con el Alpine: se mete 7°
El monoplaza de Enstone confirma su buen rendimiento en Interlagos, esta vez con el piloto de reserva al volante. El novato italiano, a bordo del auto de Pierre Gasly para esta sesión, cerró un giro rápido de 1m12s569 para meterse en el séptimo puesto de la tanda, superando los registros que habían marcado Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto.
Bortoleto y Colapinto sorprenden: 5° y 6° en Interlagos
Los dos pilotos sudamericanos dan el golpe en la primera práctica libre. Gabriel Bortoleto se acomoda en la quinta posición y Franco Colapinto marcha sexto, separados por apenas 40 milésimas entre sí y a ocho décimas del registro de Andrea Kimi Antonelli.
Por delante de ambos solo se ubican los cuatro pesos pesados de la parrilla: el campeón italiano, Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell.
Nueva mejora de Colapinto para recuperar el 3° puesto
Franco bajó su propio registro en el siguiente intento: clavó 1m12s654 y recuperó la tercera posición de la tanda, que por unos instantes le había arrebatado Gabriel Bortoleto.
El piloto argentino quedó a poco más de ocho décimas de Andrea Kimi Antonelli, quien aprovechó los neumáticos blandos nuevos para trepar a lo más alto del clasificador con un tiempo de 1m11s799.
¡Colapinto trepa al 3° lugar!
Gran vuelta rápida de Franco Colapinto con el compuesto blando (rojos): clavó un tiempo de 1m13s140 para meterse en el tercer escalón de la tabla provisional, solo por detrás de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli.
El argentino quedó a poco más de un segundo de la cima marcada por el Red Bull. Un detalle clave de la sesión: mientras Verstappen y Franco marcaron sus registros con gomas rojas, el registro del flamante campeón italiano había sido con medios, y recién ahora sale a pista calzando los neumáticos blandos.
Colapinto escala al 11° lugar y Antonelli pasa al frente
Franco Colapinto bajó su registro a 1m14s376 y trepó hasta la undécima colocación de la FP1, quedando a un segundo y medio de la referencia. En lo más alto de la tabla, Andrea Kimi Antonelli marcó el nuevo tiempo de punta al superar por menos de dos décimas a Max Verstappen.
Bandera roja en Interlagos: se detuvo el Audi de Slater y manda Verstappen
La sesión se detuvo antes de cumplirse los primeros 15 minutos por una bandera roja provocada por Freddie Slater, cuyo Audi quedó varado en medio de la pista. Previo a la neutralización decretada por los comisarios deportivos, Andrea Kimi Antonelli había bajado el tiempo de Lewis Hamilton, pero Max Verstappen volvió a recortar registros para afianzarse en lo más alto de la tanda.
Hamilton le arrebata la cima a Verstappen por 43 milésimas
Lewis Hamilton sacó chapa ante el público brasileño —donde fue declarado ciudadano de honor— y desplazó a Max Verstappen de lo más alto por apenas 0s043. En tanto, Franco Colapinto marcha 13° en la tanda, a dos segundos del registro de punta.
Verstappen marca el rumbo en el inicio de la FP1
Max Verstappen no tardó en adueñarse de los tiempos en Interlagos. En los primeros giros de la única tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de San Pablo, el piloto de Red Bull clavó los cronómetros en 1m13s341 para trepar a lo más alto de la tabla, seguido de cerca por el italiano Andrea Kimi Antonelli.
Cumbre clave en Interlagos: Jorge Macri se reunió con Domenicali y puso la mira en el regreso de la F1 a Buenos Aires
En pleno desarrollo del fin de semana del Gran Premio de São Paulo, la actividad no solo pasa por el asfalto. Fuera de la pista, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un encuentro formal de 40 minutos con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, en el hospitality del circuito brasileño, con el objetivo firme de avanzar en el retorno de la categoría reina a la Argentina.
Durante la reunión, la comitiva de la Ciudad ratificó el interés institucional y comercial para reinsertar a Buenos Aires en el calendario mundial. Si bien el horizonte principal de trabajo apunta a las temporadas 2029 o 2030, desde la delegación no descartan aprovechar cualquier ventana extraordinaria que pueda abrirse con anterioridad.
La propuesta integral presentada a Liberty Media contempla un contrato de largo plazo —con una base mínima de cinco años—, respaldada por el plan de obras y modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y potenciada por el impacto deportivo y de convocatoria que genera la presencia de Franco Colapinto en la grilla.
Semáforo verde en Interlagos: se pone en marcha la FP1 con siete caras nuevas en pista
Se habilitó la calle de boxes en el Autódromo José Carlos Pace para dar inicio a los primeros 60 minutos de actividad del fin de semana en el Gran Premio de São Paulo. Una sesión clave para evaluar las sensaciones iniciales, recoger datos aerodinámicos y testear el comportamiento de los neumáticos en las zonas repavimentadas del trazado brasileño.
Asfalto renovado en sectores clave de Interlagos: la incógnita técnica que desafía a los equipos
El Autódromo José Carlos Pace presentará un reto adicional para ingenieros y pilotos respecto al año pasado. Según detalló Pirelli, se llevaron a cabo trabajos de reasfaltado en dos tramos puntuales del trazado: el sector que enlaza las curvas 3 y 5, y la variante comprendida entre las curvas 8 y 9.
Esta modificación sobre la superficie introduce una variable crítica en la puesta a punto. El cambio en la textura del asfalto no solo alterará los niveles de adherencia mecánica inicial, sino que incidirá de forma directa en el rendimiento y la degradación térmica de los neumáticos durante los stints largos. Las escuderías deberán exprimir cada salida a pista para medir la evolución del grip y calibrar sus estrategias a medida que se deposite caucho sobre el nuevo piso.
Fuerte rotación en la FP1 de Brasil: seis jóvenes pilotos en pista y el debut de Rafael Câmara ante su gente
El inicio de la actividad en Interlagos presentará una parrilla renovada por el cumplimiento del reglamento que exige a las escuderías ceder prácticas libres a pilotos novatos. Serán seis los volantes de recambio en la primera tanda, con un condimento especial para el público local: el estreno del brasileño Rafael Câmara a bordo del Haas en su propio país. Además, en el garaje contiguo al de Franco Colapinto, Gabriele Minì tomará el mando del Alpine de Pierre Gasly.
Las seis presencias jóvenes para la FP1 en San Pablo:
Leonardo Fornaroli: McLaren (en reemplazo de Oscar Piastri)
Dino Beganovic: Ferrari (en reemplazo de Charles Leclerc)
Luke Browning: Williams (en reemplazo de Carlos Sainz)
Freddie Slater: Audi (en reemplazo de Nico Hülkenberg)
Gabriele Minì: Alpine (en reemplazo de Pierre Gasly)
Rafael Câmara: Haas (debut oficial en una sesión de Gran Premio)
Lo que tenés que saber
Tras la sanción de la FIA que le impidió sumar puntos en el Gran Premio de México, Franco Colapinto busca revancha en Brasil. Desde las 12.30 se realizará la primera práctica libre.