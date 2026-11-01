Por qué Franco Colapinto subió una posición en la clasificación del GP de México y desde qué lugar largará
El argentino avanzó al 11° puesto de la grilla de Fórmula 1 después de que la FIA descalificara a Liam Lawson por una infracción técnica. Cómo quedó la clasificación y a qué hora corre Colapinto este domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará 11° este domingo en el GP de México tras la descalificación de Liam Lawson por una infracción técnica reglamentaria en su monoplaza.
- El argentino había finalizado 12° en la clasificación, pero avanzó tras la exclusión aplicada por la FIA luego de que Racing Bulls reportara la irregularidad.
- Esta posición de salida mejora las chances de Alpine de sumar puntos y recortar la distancia de 29 unidades con RB en el campeonato mundial de constructores.
Franco Colapinto recibió una buena noticia antes de la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Los comisarios deportivos decidieron descalificar a Liam Lawson de los resultados de la clasificación por una infracción al reglamento técnico y el piloto argentino avanzó un puesto en la grilla de partida. De esta manera, comenzará la competencia desde la 11° posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La modificación también benefició a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, que partirá desde el noveno lugar. La decisión representa una oportunidad para la escudería francesa, que busca recuperar terreno en el campeonato de constructores y acercarse a RB, su rival directo por el quinto puesto.
Por qué sancionaron a Liam Lawson en el GP de México
Liam Lawson, integrante de Racing Bulls, había conseguido ubicarse entre los diez mejores de la clasificación. Sin embargo, una irregularidad vinculada con el reglamento técnico de su unidad de potencia derivó en su descalificación.
Los comisarios deportivos explicaron que el propio equipo comunicó voluntariamente la infracción. No obstante, señalaron que los antecedentes de la categoría establecen que corresponde aplicar una descalificación cuando un monoplaza no cumple con las exigencias técnicas.
La sanción modificó el orden de salida y permitió que los dos pilotos de Alpine avanzaran una posición en la grilla.
Cómo quedó Franco Colapinto en la clasificación de la Fórmula 1
El argentino tuvo una jornada exigente en el circuito mexicano. Después de finalizar la tercera práctica libre en el 12° lugar, con apenas 22 milésimas de ventaja sobre Gasly, debió afrontar una Q1 interrumpida por una bandera roja.
La detención se produjo luego de los problemas mecánicos que sufrió Fernando Alonso. Tras la reanudación, Colapinto consiguió marcar un tiempo de 1:18.517, que le permitió ubicarse 15° y avanzar a la segunda instancia clasificatoria.
En la Q2 no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez primeros y terminó en el 12° puesto. De todas maneras, quedó por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.
Con la posterior exclusión de Lawson, el piloto de Alpine ganó una posición y largará desde el 11° cajón.
Lewis Hamilton se quedó con la pole position en México
La clasificación tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton. El británico consiguió el mejor tiempo de la jornada después de superar el registro inicial de Charles Leclerc, que había marcado 1:16.647.
De esta manera, el piloto de Ferrari alcanzó las 105 poles de su trayectoria en la Fórmula 1 y volvió a quedarse con el primer puesto de una clasificación después de más de tres años. Su anterior conquista había sido en el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía competía para Mercedes.
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México
La carrera del Gran Premio de México se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina), en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Colapinto partirá desde la 11° posición, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde el noveno lugar. El resultado de la clasificación, sumado a la sanción de Lawson, le abre a Alpine una oportunidad para intentar sumar puntos importantes en su objetivo de descontar la diferencia de 29 unidades que mantiene con RB en el campeonato de constructores.