Por qué Franco Colapinto subió una posición en la clasificación del GP de México y desde qué lugar largará

Franco Colapinto recibió una buena noticia antes de la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Los comisarios deportivos decidieron descalificar a Liam Lawson de los resultados de la clasificación por una infracción al reglamento técnico y el piloto argentino avanzó un puesto en la grilla de partida. De esta manera, comenzará la competencia desde la 11° posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.