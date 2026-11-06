Insólita sanción a Franco Colapinto en Brasil: multa económica de la FIA por 0,6 km/h en el pitlane

La infracción se produjo durante la actividad en el pitlane de Interlagos. Según constató el informe oficial de la categoría, el monoplaza número 43 del pilarense ingresó a la calle de boxes a una velocidad de 80,6 km/h, superando el tope reglamentario fijado en los 80 km/h por una diferencia de apenas 0,6 km/h. Al tratarse de un exceso menor contemplado en el artículo B1.6.3a del Código Deportivo, la FIA le aplicó a Alpine una multa económica de 100 euros, sin consecuencias deportivas en la grilla de partida ni quita de puntos en la Superlicencia del sudamericano.