Insólita sanción a Franco Colapinto en Brasil: multa económica de la FIA por 0,6 km/h en el pitlane
El piloto argentino de Alpine fue penalizado con 100 euros tras exceder mínimamente el límite de velocidad en el ingreso a los boxes durante la primera práctica libre en Interlagos. Pese al castigo administrativo, completó una sólida FP1 al finalizar noveno, a menos de un segundo del líder Lando Norris.
Resumen para apurados
- La FIA multó este viernes con 100 euros a Alpine en Brasil porque Franco Colapinto superó el límite de velocidad en boxes por solo 0,6 km/h durante la práctica libre.
- El piloto fue 9° en la sesión a 80,6 km/h en el pitlane. La sanción económica no afecta su grilla tras un polémico castigo en México y tres abandonos previos.
- Sin quita de puntos en la Superlicencia, el argentino buscará sumar en la clasificación sprint y aprovechar el pronóstico de clima inestable en Interlagos.
El fin de semana del Gran Premio de Brasil comenzó con una particularidad reglamentaria para Franco Colapinto. Tras el trago amargo vivido en el Gran Premio de México —donde una controvertida sanción por banderas amarillas lo marginó de la zona de puntos—, el piloto argentino sumó una nueva penalización por parte de los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) al término de la única sesión de entrenamientos libres en el autódromo José Carlos Pace.
La infracción se produjo durante la actividad en el pitlane de Interlagos. Según constató el informe oficial de la categoría, el monoplaza número 43 del pilarense ingresó a la calle de boxes a una velocidad de 80,6 km/h, superando el tope reglamentario fijado en los 80 km/h por una diferencia de apenas 0,6 km/h. Al tratarse de un exceso menor contemplado en el artículo B1.6.3a del Código Deportivo, la FIA le aplicó a Alpine una multa económica de 100 euros, sin consecuencias deportivas en la grilla de partida ni quita de puntos en la Superlicencia del sudamericano.
En el plano estrictamente conductivo, el ensayo dejó balances positivos para la escudería francesa. Colapinto finalizó en la novena posición con un registro que lo ubicó a casi un segundo de la referencia impuesta por el británico Lando Norris (McLaren). Por su parte, el italiano Gabriele Mini —quien tomó el volante del monoplaza de Pierre Gasly para cumplir con la tanda obligatoria de novatos— concluyó en el séptimo escalón, ratificando un inicio alentador para el equipo en suelo brasileño.
Con el aliento constante de la multitud de hinchas argentinos que coparon las tribunas paulistas, el bonaerense buscará dejar atrás la racha adversa de tres abandonos consecutivos y la sanción en territorio azteca, enfocándose de lleno en la clasificación sprint y en capitalizar las oportunidades que puedan abrirse ante los pronósticos de clima inestable en San Pablo.