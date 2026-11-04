El SMN lanzó una alerta por tormentas fuertes en el NOA: qué provincias serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para varias provincias del NOA. Advierten por lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 40 milímetros de agua acumulada.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este miércoles una alerta amarilla en 16 departamentos de Tucumán ante la llegada de tormentas severas con granizo, ráfagas y abundante lluvia.
- El día inició con 90% de humedad y humo ambiental, en el marco de un frente inestable que también afecta a Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.
- Las condiciones adversas continuarán hasta el jueves por la mañana, cuando se espera una mejora paulatina y un ascenso de la temperatura máxima a 27 °C.
La provincia de Tucumán arrancó este miércoles 4 de noviembre bajo alerta meteorológica amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a la llegada de tormentas de variada intensidad, varias de las cuales podrían presentarse con marcada severidad.
El aviso oficial abarca tanto el turno mañana como el de la tarde y advierte sobre abundante caída de agua en breves lapsos, ráfagas de viento, constante actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo. El fenómeno afecta de manera directa a 16 departamentos del territorio provincial y forma parte de un frente inestable que se despliega sobre todo el Noroeste Argentino.
El inicio de la jornada estuvo marcado por un ambiente espeso y condiciones ambientales particulares registradas en la estación del Aeropuerto de Tucumán. A las 07:00 hs, el reporte oficial observó una temperatura de 22,9 °C con cielo cubierto de humo, acompañado por un elevado índice de humedad del 90% y una presión atmosférica de 954.2 hPa. El cuadro matutino se completó con vientos suaves provenientes del oeste a 8 km/h y una visibilidad general fijada en 8 kilómetros, en un día cuyo amanecer se produjo a las 06:28 hs y el atardecer se prevé para las 19:40 hs.
La marca térmica de 22,9 °C registrada en las primeras horas de la mañana mostró un contraste prematuro con la tabla de pronóstico del SMN actualizada a las 05:35 hs, la cual proyectaba una temperatura máxima diaria de solo 21 °C.
En cuanto al volumen de agua estimado, el organismo anticipa valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm para el transcurso de la jornada, aunque remarcó que dicho rango podría ser superado de forma puntual en algunas zonas de la provincia.
Mapa de la alerta en Tucumán: los 16 departamentos afectados
El alcance geográfico fijado por el Servicio Meteorológico abarca de manera integral a diez departamentos tucumanos. Las jurisdicciones que se encuentran bajo advertencia amarilla completa son Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. En cada uno de estos distritos, el pronóstico prevé tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100%.
De forma complementaria, el aviso meteorológico incluye a las áreas de menor altitud de otros seis departamentos de la provincia. Esta delimitación comprende a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. De este modo, la franja de prevención cubre a los principales núcleos urbanos y sectores productivos de la geografía tucumana.
De acuerdo con la categorización del SMN, la alerta amarilla se define como la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas de la comunidad. Frente a este peligro, las recomendaciones oficiales instan a los vecinos a mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a través de canales institucionales y adoptar precauciones de seguridad en la circulación urbana y rural.
Dimensión regional en el NOA y evolución del tiempo para el jueves según el SMN
El mapa de alertas del organismo nacional, actualizado a las 07:20 hs de este miércoles, revela que Tucumán no atraviesa un evento aislado, sino que forma parte de un corredor de inestabilidad que se extiende por el Noroeste Argentino (NOA).
La advertencia en nivel amarillo comprende también a amplios sectores de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. En paralelo, el Noreste Argentino (NEA) presenta condiciones aún más críticas, con alertas de nivel naranja sobre Corrientes y Misiones.
Para lo que resta del miércoles en Tucumán, el pronóstico estipula que las tormentas fuertes persistirán por la tarde. Hacia la noche se espera una leve atenuación del sistema, con lluvias que se manifestarán en forma de tormentas aisladas, manteniendo una probabilidad de precipitaciones del 100% y una marca térmica en torno a los 21 °C.
Para este jueves, en tanto, se prevé que continúe la probabilidad de lluvias durante la mañana, dando paso luego a una jornada inestable con un importante repunte de la temperatura que alcanzará una máxima de 27 °C.