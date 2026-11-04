El SMN lanzó una alerta por tormentas fuertes en el NOA: qué provincias serán afectadas

El inicio de la jornada estuvo marcado por un ambiente espeso y condiciones ambientales particulares registradas en la estación del Aeropuerto de Tucumán. A las 07:00 hs, el reporte oficial observó una temperatura de 22,9 °C con cielo cubierto de humo, acompañado por un elevado índice de humedad del 90% y una presión atmosférica de 954.2 hPa. El cuadro matutino se completó con vientos suaves provenientes del oeste a 8 km/h y una visibilidad general fijada en 8 kilómetros, en un día cuyo amanecer se produjo a las 06:28 hs y el atardecer se prevé para las 19:40 hs.