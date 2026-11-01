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Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos: 13 provincias tendrán un domingo complicado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y fuertes vientos para este domingo 1 de noviembre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

Alerta del SMN: este domingo se esperan tormentas y fuertes vientos en 13 provincias
Alerta del SMN: este domingo se esperan tormentas y fuertes vientos en 13 provincias Perfil
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y fuertes vientos para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y 13 provincias ante el avance de un temporal.
  • El fenómeno incluirá ráfagas de más de 90 km/h, granizo y hasta 90 mm de lluvia en la región central, sumado a viento Zonda en San Juan y La Rioja.
  • Las intensas condiciones meteorológicas podrían provocar anegamientos temporarios y complicaciones viales, por lo que se insta a la población a tomar recaudos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos para este domingo 1 de noviembre. El aviso alcanza a 13 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a desmejorar desde el mediodía.

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Las zonas más comprometidas estarán bajo alerta naranja, con pronóstico de tormentas fuertes y algunas severas, que podrían provocar abundantes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Además, el organismo advirtió sobre la presencia de viento Zonda y fuertes vientos en distintas regiones del país.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN estableció una alerta naranja para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe.

En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo de diferentes tamaños, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas: dónde se esperan lluvias intensas

Por otra parte, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones y San Luis.

En estas zonas se pronostican lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los episodios podrían incluir abundante caída de agua en períodos breves, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Los acumulados de precipitación estimados oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en algunos puntos.

Vientos fuertes y viento Zonda: las otras regiones bajo alerta

El mapa de advertencias del SMN también incluye fenómenos asociados a fuertes vientos en el sur del país y al viento Zonda en el oeste argentino.

En el sur de Chubut rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste. Se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

A su vez, San Juan y La Rioja están bajo alerta amarilla por viento Zonda. Para estas provincias se pronostican velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

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