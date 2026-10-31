Seguridad Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “Ella sólo usaba su mejor ropa para ir a la casa de Sosa” Claudia Peralta, la madre de la víctima, contó cómo fueron las horas previas al hallazgo del cuerpo. Las consecuencias del femicidio. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ATRAVESADA POR EL DOLOR. Claudia Paralta, madre de la víctima, explota en llanto después de haber declarado ante el tribunal. Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Carlos GarmendiaInseguridadViolenciaErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla "La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible Ranking notas premium “Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia