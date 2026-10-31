Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “Ella sólo usaba su mejor ropa para ir a la casa de Sosa”

Claudia Peralta, la madre de la víctima, contó cómo fueron las horas previas al hallazgo del cuerpo. Las consecuencias del femicidio.

ATRAVESADA POR EL DOLOR. Claudia Paralta, madre de la víctima, explota en llanto después de haber declarado ante el tribunal.
ATRAVESADA POR EL DOLOR. Claudia Paralta, madre de la víctima, explota en llanto después de haber declarado ante el tribunal.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Carlos GarmendiaInseguridadViolenciaErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
1

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Sangre, espanto y una sotana: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
2

Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
3

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla
4

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible
5

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Ranking notas premium
“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
1

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
2

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos
3

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial
4

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia
5

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia

Más Noticias
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Comentarios