Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a "El Militar" Sosa
La defensa pidió interrumpir la audiencia por razones de salud, pero los médicos del Poder Judicial determinaron que el acusado padecía un problema estomacal que no le impedía continuar. Los jueces consideraron que estaba lúcido y comprendía lo que sucedía.
Resumen para apurados
- La defensa de Felipe Sosa pidió este martes en Tucumán suspender el juicio por el crimen de Érika Álvarez, al alegar que el imputado no puede afrontar el debate por salud.
- El tribunal ordenó una evaluación urgente del cuerpo médico forense para revisar al exmilitar, quien cumple prisión con denuncias de aislamiento en el penal Benjamín Paz.
- El dictamen médico forense definirá si se reanuda la audiencia durante la jornada o si el proceso judicial por el homicidio sufrirá una postergación por tiempo indeterminado.
El juicio oral y público por el crimen de Érika Antonella Álvarez, que atraviesa su segunda semana, vivió este martes un momento de tensión cuando la defensa de Felipe “El Militar” Sosa solicitó la suspensión de la audiencia por razones de salud.
Los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores argumentaron que su cliente no se encontraba en condiciones médicas de continuar con el proceso. Según explicaron, el lunes habían mantenido conversaciones con los médicos psiquiatras que atienden a Sosa y tenían previsto que lo revisaran durante esta jornada.
Ante el planteo, el tribunal dispuso que el acusado fuera examinado por los profesionales del Poder Judicial. Tras la evaluación, los médicos determinaron que Sosa padecía un problema estomacal, pero que esa condición no le impedía continuar con la audiencia.
Además, establecieron que el imputado se encontraba totalmente lúcido y que comprendía perfectamente lo que ocurría durante el desarrollo del juicio.
Con ese informe, el tribunal resolvió reanudar la audiencia y continuar con el proceso oral y público. Sin embargo, el estado de salud de Sosa seguirá bajo evaluación: los profesionales médicos volverán a revisarlo este martes por la tarde.
El pedido de la defensa
Los defensores del acusado habían solicitado que el acusado sea evaluado de inmediato o, en su defecto, que sea trasladado al hospital Obarrio para una atención más compleja.
El tribunal resolvió que "El Militar" sea examinado por el cuerpo médico forense, con la posibilidad de que un profesional de parte presencie la evaluación para garantizar sus derechos. Para ello, se estableció un plazo límite hasta las 11 de la mañana y se autorizó el ingreso de un profesional de la defensa al penal durante la tarde.
Asimismo, se dispuso su traslado inmediato al cuerpo médico forense, aunque el fiscal Pedro Gallo se comprometió a consultar si el profesional puede asistir directamente al fuero penal para evitar el despliegue de recursos que implica el traslado.
La audiencia permanece suspendida hasta las 11 o 11.30, con la idea de que, una vez que el forense atienda a Sosa y elabore su informe, este sea expuesto ante las partes al reanudarse el debate.
El acusado es un exintegrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, un cuerpo militar reconocido por su exigente formación. Es considerado un hombre de temer en ciertos círculos.
Desde que fue detenido en Buenos Aires, se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz. Su defensa viene denunciando desde hace meses que permanece prácticamente aislado y que solo puede salir de su celda tres veces al día.
Su declaración en la causa
La semana pasada, el acusado había declarado en favor de los otros dos imputados por encubrimiento. Respecto de Jorge "Chicho" Díaz, aseguró que no tenía nada que ver con el caso. Sobre Justina Gordillo, aclaró que ella no es la mujer con el "tremendo cuerpazo" que apareció en un video íntimo grabado por Érika.