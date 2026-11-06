“Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos”: el mensaje de León XIV en Uruguay

El Papa manifestó su alegría por haber aceptado la invitación para visitar el país y anticipó que durante estos días tendrá la oportunidad de recorrer distintos lugares, conocer su historia y encontrarse con hombres y mujeres que forman parte de realidades diversas. Entre ellos mencionó especialmente a Florida, donde se venera a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay. “A ese Uruguay he venido como Sucesor de Pedro y como pastor, con el deseo de encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y de acercarme, con afecto, a todo su pueblo”, afirmó.