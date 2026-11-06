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El papa León XIV está en Uruguay y se reunió con el presidente Yamandú Orsi

El Sumo Pontífice aterrizó en Montevideo tras cruzar el Atlántico desde Roma. Mantendrá una agenda oficial antes de continuar su recorrido por Argentina y Perú.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras su aterrizaje en Montevideo.
El presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras su aterrizaje en Montevideo. Imagen: Ámbito Financiero
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y fue recibido por Yamandú Orsi en Carrasco, iniciando su gira regional para reunirse con fieles y mandatarios.
  • El viaje se concreta tras superar dudas sobre su salud por una reciente cirugía de tumor, comenzando su trayecto hacia la Plaza Independencia de Montevideo.
  • La visita abre una gira de 30.000 kilómetros que continuará en Argentina y Perú, consolidando su agenda pastoral y diplomática en la región.
Resumen generado con IA

El papa León XIV aterrizó este viernes 6 de noviembre a las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se quedará hasta el domingo 8. El Sumo Pontífice viajó desde Roma esta madrugada y atravesó el océano Atlántico para dar inicio a la gira latinoamericana que comprenderá alrededor de 30.000 kilómetros entre Uruguay, Argentina y Perú. El avión de ITA Airways ya tocó tierra uruguaya y pronto se dirigirá a la Plaza Independencia de Montevideo, donde lo esperan cientos de fieles.

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El Sumo Pontífice ya llegó a Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi en la terminal aérea, siendo esta su primera parada en el territorio nacional. El recorrido para llegar a la Ciudad Vieja será por la rambla desde Carrasco hasta Kibón. Allí, la Iglesia organizó su recepción con los feligreses que lo esperaron, de acuerdo con el itinerario.

La agenda oficial del Papa en Uruguay tras su llegada 

El Vaticano dio a conocer el cronograma de actividades para la primera jornada en Uruguay. La agenda comenzará con el traslado en automóvil hasta la Plaza de la Independencia, principal espacio público de Montevideo, donde a las 17:30 tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida.

Mientras tanto, la Santa Sede publicó las primeras palabras del Papa antes de su llegada, en las que saludó a los 82 periodistas que viajaban con él desde Roma y habló sobre las intenciones del viaje y las especulaciones que le precedieron. Según afirmó el Vaticano en su comunicado, muchos “tenían dudas”, tras la operación en el Gemelli para la extirpación de un tumor, de que León XIV pudiera viajar a Latinoamérica.

A pesar de ello, las intenciones de León XIV se mantuvieron firmes: “Les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello”, afirmó el Papa.

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