Cómo es por dentro la Nunciatura Apostólica de Montevideo, el refugio del papa León XIV en Uruguay

Cómo sigue la agenda del Papa luego de su primer gran discurso en Uruguay

Luego de completar su primer discurso frente a la Torre Ejecutiva de Montevideo, el Papa se desplazará al Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de la República de Uruguay. Alrededor de las 18:45 se trasladará a pie y en carrito de golf a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y seminaristas. El regreso en auto a la Nunciatura Apostólica está previsto alrededor de las 20:00 horas.