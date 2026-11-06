Cómo es por dentro la Nunciatura Apostólica de Montevideo, el refugio del papa León XIV en Uruguay

El Pontífice tocó suelo uruguayo en la primera escala de su gira latinoamericana de 2026. Tras sus iniciales actividades oficiales en la capital, descansará en la histórica casona diplomática del barrio de Pocitos.

La Nunciatura Apostólica será uno de los lugares centrales de la estadía del papa León XIV en Montevideo, ya que allí se alojará durante su visita al país.
La Nunciatura Apostólica será uno de los lugares centrales de la estadía del papa León XIV en Montevideo, ya que allí se alojará durante su visita al país. Crédito: Instagram arqdiegoneri_asociados/Telemundo
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV arribó este viernes a Montevideo para iniciar su gira por Latinoamérica, hospedándose en la histórica Nunciatura Apostólica de Pocitos tras sus actos oficiales.
  • Tras ser recibido por Yamandú Orsi, el Pontífice se alojó en la sede diplomática de 1933, remodelada en 2017 para optimizar sus espacios y mejorar su accesibilidad integral.
  • La estadía en Uruguay marca la primera escala de un extenso periplo regional de 30.000 kilómetros que abarcará 14 localidades y múltiples compromisos eclesiásticos.
Resumen generado con IA

La Nunciatura Apostólica será el lugar de hospedaje del papa León XIV en Uruguay, la primera parada de su gira apostólica por Latinoamérica, a la que se le sumarán con unos 30.000 kilómetros recorridos, 14 localidades, autos, aviones, helicópteros, alocuciones y múltiples estadías en diferentes residencias eclesiásticas e inmuebles donde descansar. Su primera noche en Sudamérica la pasará en la ciudad de Montevideo.

Cómo se prepara Montevideo para recibir por primera vez al papa León XIV

Cómo se prepara Montevideo para recibir por primera vez al papa León XIV

El papa León XIV llegó a Uruguay después de unas 13 horas de vuelo a las 16:19 según la hora local. Allí aterrizó en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso” y se dirigió a la Plaza Independencia donde dio su mensaje en la “línea de saludo”, a la vez que el presidente Yamandú Orsi le dio la bienvenida y distintos conjuntos corales anunciaron su llegada. Tras el gran evento, el Papa continuará con una agenda apretada que culminará en el descanso en la Nunciatura Apostólica de la capital uruguaya.

Cómo sigue la agenda del Papa luego de su primer gran discurso en Uruguay

Luego de completar su primer discurso frente a la Torre Ejecutiva de Montevideo, el Papa se desplazará al Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de la República de Uruguay. Alrededor de las 18:45 se trasladará a pie y en carrito de golf a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y seminaristas. El regreso en auto a la Nunciatura Apostólica está previsto alrededor de las 20:00 horas.

Fotos del interior de la Nunciatura. Crédito: Instagram: arqdiegoneri_asociados/Telemundo Fotos del interior de la Nunciatura. Crédito: Instagram: arqdiegoneri_asociados/Telemundo

La Nunciatura Apostólica de Montevideo es la sede que funciona como Embajada del Vaticano en Uruguay y se encuentra ubicada en el barrio de Pocitos, sobre el Bulevar Artigas al 1330. La casona será el lugar donde se aloje el Santo Padre durante su visita a Uruguay, que inicia este viernes 6 y termina el 8 de noviembre.

Cómo es por dentro la Nunciatura Apostólica donde se quedará el Papa 

Con motivo de la visita, la firma de arquitectura Diego Neri & Asociados compartió en su cuenta de Instagram fotografías del interior de la residencia y detalles de la remodelación realizada en 2017. Las imágenes fueron recogidas por el medio local Telemundo junto con una descripción e historia de la propiedad.

La construcción data de 1933 y originalmente fue concebida como una vivienda particular. Décadas después, la estructura fue sometida a una intervención integral para adaptar sus espacios a las necesidades de la representación diplomática del Vaticano.

La remodelación permitió redistribuir los espacios, mejorar el aprovechamiento de las superficies disponibles y actualizar las instalaciones. La remodelación permitió redistribuir los espacios, mejorar el aprovechamiento de las superficies disponibles y actualizar las instalaciones. Crédito: Instagram arqdiegoneri_asociados/Telemundo

La distribución de los espacios en la renovación del edificio histórico 

Según explicó el despacho de arquitectos, uno de los principales desafíos fue reorganizar los ambientes para permitir el funcionamiento de distintas actividades dentro de la misma finca. Actualmente, la Nunciatura alberga la residencia del nuncio apostólico y del secretario de la Nunciatura, oficinas administrativas y espacios de atención al público, además de la residencia de las Hermanas Dominicas, Hijas de Nuestra Señora de Nazaret.

El estudio de arquitectura Diego Neri & Asociados compartió imágenes y detalles de los trabajos realizados en el edificio que recibirá al pontífice. El estudio de arquitectura Diego Neri & Asociados compartió imágenes y detalles de los trabajos realizados en el edificio que recibirá al pontífice. Crédito: Instagram arqdiegoneri_asociados/Telemundo

La remodelación permitió redistribuir los ambientes, mejorar el aprovechamiento de las superficies disponibles y actualizar las instalaciones. También se desarrolló un proyecto de accesibilidad para facilitar el ingreso y la circulación dentro del edificio. Desde el equipo técnico destacaron que la intervención permitió recuperar y modernizar una construcción de valor histórico e institucional, conservando su función como sede diplomática.

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