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El Vaticano difundió las primeras fotos del papa León XIV camino a Uruguay

El Santo Padre despegó desde Roma rumbo a Montevideo en la primera escala de su itinerario por la región. A bordo del vuelo oficial, dialogó con los periodistas y reafirmó su compromiso con el viaje apostólico.

El Papa presenta a los periodistas a la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, Monserrat Alvarado (Vatican Media)
El Papa presenta a los periodistas a la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, Monserrat Alvarado (Vatican Media)
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano difundió fotos del papa León XIV volando hacia Uruguay este viernes, iniciando su gira por Latinoamérica para llevar un mensaje de paz.
  • El Sumo Pontífice despegó desde Roma en un vuelo de ITA Airways, dialogó con 82 periodistas a bordo y confirmó su convicción de concretar este viaje apostólico.
  • La llegada a Montevideo marca la primera escala de una travesía regional que incluirá a Argentina y Perú, generando amplia expectativa política y social.
Resumen generado con IA

El papa León XIV atraviesa el primer tramo de su recorrido por Latinoamérica, donde la parada inicial estará en Uruguay. El Santo Padre aterrizará en Montevideo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para seguir hasta la Plaza Independencia en caravana. Pero antes de que aquello se materialice, el Vaticano publicó las primeras fotografías de un espectáculo que se concreta mientras el Pontífice atraviesa el espacio aéreo uruguayo en este momento.

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La Santa Sede difundió en las últimas horas de este viernes las primeras instantáneas de León XIV a bordo del avión que en estos momentos se encuentra en territorio aéreo charrúa. El Santo Padre, que llega desde Roma, se mostró en las capturas tomando el micrófono y con buen semblante mientras cientos de cámaras apuntan desde los asientos. Mientras tanto, las imágenes que llegan desde Montevideo muestran una gran expectativa en el punto de encuentro de la llegada del Sumo Pontífice.

El mensaje de León XIV a bordo del avión rumbo a Uruguay 

A menos de una hora de su arribo a su primer destino de la gira apostólica, el equipo de comunicación del Vaticano divulgó el material fotográfico del Sumo Pontífice a bordo de la aeronave de la empresa ITA Airways.

Mientras el Papa se encuentra en la aeronave para la primera etapa de su travesía a Uruguay, Argentina y Perú, se encargó de saludar en público a los 82 periodistas que lo acompañan. El comunicado del Pontífice en pleno vuelo, replicado en Vatican News, repasa las conjeturas anteriores refiriéndose a la posibilidad de que León XIV no viajara a Latinoamérica: “Desde el primer día nunca tuve dudas: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo”, afirmó en el aire.

Saludo del Papa a los periodistas en el vuelo de Roma a Montevideo (Vatican Media) Saludo del Papa a los periodistas en el vuelo de Roma a Montevideo (Vatican Media)

Las palabras a los 82 periodistas del Papa en pleno vuelo

Ante los reporteros, corresponsales y camarógrafos, preparados con celulares y herramientas de trabajo, el Papa se presentó con una sonrisa, repitiendo que se encontraba “feliz” de la empresa que estaba concretando, aproximadamente una hora y media después del despegue desde Roma-Fiumicino. Además, saludó en tres idiomas: “Buongiorno a tutti, buenos días, good morning everyone”, y luego sumó el agradecimiento “por su servicio, por el trabajo que realizan, muy importante” para ayudar a difundir “el mensaje de Dios de paz y bondad para todos”.

León XIV estuvo acompañado por María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano.

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