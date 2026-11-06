El Vaticano difundió las primeras fotos del papa León XIV camino a Uruguay

Mientras el Papa se encuentra en la aeronave para la primera etapa de su travesía a Uruguay, Argentina y Perú, se encargó de saludar en público a los 82 periodistas que lo acompañan. El comunicado del Pontífice en pleno vuelo, replicado en Vatican News, repasa las conjeturas anteriores refiriéndose a la posibilidad de que León XIV no viajara a Latinoamérica: “Desde el primer día nunca tuve dudas: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo”, afirmó en el aire.