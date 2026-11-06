Muerte de perros en El Cadillal: allanaron una casa y encontraron un rifle y productos químicos

La investigación por la muerte de al menos 19 perros en Villa del Parque, en El Cadillal, avanzó con un allanamiento en una vivienda de la zona. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines, fertilizantes, insecticidas y otros productos químicos que serán analizados en el marco de la causa.