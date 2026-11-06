Muerte de perros en El Cadillal: allanaron una casa y encontraron un rifle y productos químicos

Resumen para apurados
- La policía allanó una casa en El Cadillal y secuestró armas y químicos para investigar la presunta intoxicación de 19 perros denunciada recientemente por vecinos.
- El operativo surgió tras denuncias de vecinos que hallaron animales agonizantes y aportaron videos donde se ve a un vehículo arrojando sustancias sospechosas a la vía pública.
- La fiscalía peritará los productos incautados para determinar responsabilidades penales por presunto maltrato animal y el riesgo toxicológico generado para la comunidad.
La investigación por la muerte de al menos 19 perros en Villa del Parque, en El Cadillal, avanzó con un allanamiento en una vivienda de la zona. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines, fertilizantes, insecticidas y otros productos químicos que serán analizados en el marco de la causa.
El operativo fue realizado por personal de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, luego de distintas tareas investigativas y con autorización judicial. Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, que intenta establecer las circunstancias en las que murieron los animales y determinar si existen responsabilidades penales.
Además, una persona vinculada con el domicilio fue notificada sobre la apertura de la investigación. Por el momento, el hallazgo de los productos químicos no permite establecer que hayan sido utilizados para provocar la muerte de los perros ni confirma cuál fue la sustancia que pudo haberlos afectado.
Una serie de muertes que conmocionó a los vecinos
El caso salió a la luz el sábado 31 de octubre, cuando distintas familias comenzaron a encontrar a sus mascotas y a perros comunitarios agonizando o muertos en las calles de Villa del Parque. De acuerdo con los testimonios reunidos por los residentes, 19 animales murieron y otros desaparecieron.
Los cuadros que presentaban los perros encendieron las alarmas. Entre los síntomas observados se mencionaron temblores, salivación excesiva, vómitos y convulsiones, señales que despertaron la sospecha de una posible intoxicación.
La médica veterinaria Victoria Biscardi, vecina del lugar, describió los síntomas y explicó que algunos de los cuadros eran compatibles con una intoxicación aguda. También señaló que, en los casos más graves, los animales sufrieron parálisis respiratoria y advirtió sobre el riesgo que determinadas sustancias podrían representar para las personas.
Las sospechas y las pruebas que aportaron los vecinos
En medio de la conmoción, los residentes calificaron lo ocurrido como una “masacre” y comenzaron a reunir registros de cámaras de seguridad para intentar reconstruir lo sucedido.
Según relataron algunos vecinos, en determinadas grabaciones se observaría una camioneta que habría circulado varias veces por el sector mientras arrojaba elementos a la calle. Esa información fue incorporada a los datos aportados por los residentes y deberá ser contrastada por los investigadores.
Las familias realizaron una denuncia por presunto maltrato animal y esperan que las pericias permitan identificar las posibles sustancias involucradas y establecer quiénes podrían estar detrás de las muertes.