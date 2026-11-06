“Ernesto Padilla merece ser reconocido como un prócer”

- El de mirar a Padilla como un armador del pensamiento argentino. Él consideraba que a través de la cultura y de la identidad se iba a gestar el futuro del país. Lamentablemente, Padilla está muy invisibilizado y merece un reconocimiento, yo diría casi como el de un prócer. Fue un articulador, un gestor, y siempre tuvo esa mirada puesta en la argentinidad. Quien ganó el proyecto para la construcción del monumento fue Ernesto Soto Avendaño, que lo plasmó tal como quería Padilla: que no fuera un monumento dedicado a un determinado prócer, sino a una comunidad, a una región. El dios pagano que representa el monumento no tiene un rostro definido. Para algunos es un mestizo; para otros, un originario. Y Padilla no quería definirlo; creía que la construcción de la independencia había sido obra de todos. Pienso que debemos revisar el pensamiento centralista de la historia y reescribirla, identificando en figuras como Padilla una manera de entender la argentinidad.