Ana Lía Canal-Feijóo: "Quise transmitirles a los niños lo hermosa y exótica que es nuestra naturaleza"

- Fui trabajando el cuento por escenas, que para mí fueron como bloques de diferentes espacios. Las descripciones del cuento me hicieron resaltar más algunos detalles. La consigna era que no fuera una ilustración literal; tuve mucha libertad, tanto con el tema como con la técnica, el formato era muy flexible también. Traté de que la ilustración aportara algo distinto, representar todo lo que había en el cuento era imposible sin que quedara sobrecargado. Procuré complementarlo de alguna manera, con la expresión de los animales, sus posturas, cuando interactúan entre ellos. A la noche la representé muchas veces más como un clima nocturno, aunque no apareciera la luna.