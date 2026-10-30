“Seguimos con la misión de buscar a Moyano; nos enfocamos en eso”

El operativo se desarrolla por orden de servicio del Ministerio de Seguridad e involucra a las fuerzas especiales del CERO, drones de la Policía, enduristas y rescatistas. El miércoles se sumó un equipo de la Policía de Mendoza, que se unió a Gendarmería nacional. Se prevé que para el fin de semana, 12 efectivos del CERO asciendan a la base principal de la cumbre. A primera hora de hoy lo harán rescatistas de Mendoza y de Gendarmería, para instalarse allí hasta el domingo o el lunes y trabajar con mayor franja horaria. Contó que resta chequear la zona norte del Ñuñorco, donde hay varias quebradas que deben inspeccionarse con descensos en rappel. “Hay lugares realmente inhóspitos, donde si el clima no lo permite no se puede avanzar, porque la visibilidad es escasa”, subrayó.