“Seguimos con la misión de buscar a Moyano; nos enfocamos en eso”

“El pronóstico empezaría a cambiar, y (mañana) tendríamos un margen de todo el día para realizar trabajo con helicóptero y drones”, dijo el director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, Mariano Domínguez, a LG Play, sobre la búsqueda de Raúl Moyano.
Domínguez explicó que ayer se cumplió el día 17 desde que se tomó conocimiento de la desaparición, y que sólo hubo dos días y medio con un clima que permitió usar los vehículos aéreos. El resto del tiempo, el personal rastrilló a caballo y a pie quebradas, senderos y filos de montaña. “Lamentablemente no podemos dar aún con algún indicio del paradero del señor”, dijo. Según señaló, desde el miércoles llueve de manera constante y las nubes sobre el cerro dificultan el trabajo. “Cuando se sube a la zona de Ñuñorco la visibilidad no va más allá de los tres a cinco metros, con suerte”, precisó.
El operativo se desarrolla por orden de servicio del Ministerio de Seguridad e involucra a las fuerzas especiales del CERO, drones de la Policía, enduristas y rescatistas. El miércoles se sumó un equipo de la Policía de Mendoza, que se unió a Gendarmería nacional. Se prevé que para el fin de semana, 12 efectivos del CERO asciendan a la base principal de la cumbre. A primera hora de hoy lo harán rescatistas de Mendoza y de Gendarmería, para instalarse allí hasta el domingo o el lunes y trabajar con mayor franja horaria. Contó que resta chequear la zona norte del Ñuñorco, donde hay varias quebradas que deben inspeccionarse con descensos en rappel. “Hay lugares realmente inhóspitos, donde si el clima no lo permite no se puede avanzar, porque la visibilidad es escasa”, subrayó.
Domínguez dijo que manejan varias hipótesis: que Moyano se haya desorientado, descompensado o accidentado. Pero como tiene experiencia en supervivencia -según los antecedentes que les brindaron- están confiados. “Tenemos la esperanza de hallarlo en alguna cueva o refugio, a la espera de los rescatistas”, expresó. Aseguró que la búsqueda se extenderá hasta que se evacúen todas las áreas y la Fiscalía lo determine: “Nosotros seguimos con la misión de buscar a Moyano; y sólo nos enfocamos en eso”.