Crónicas del viejo Tucumán: las distintas etapas de un edificio emblemático

El ganador fue el arquitecto porteño Alejandro Virasoro (1892 -1978), reconocido como una de las figuras más influyentes del movimiento Art Déco en nuestro país. Una estricta modulación realizada a partir de “trazados reguladores”, una sucesión de formas elementales para resolver los principales espacios, volúmenes cúbicos y compactos hacia el exterior y ornamentos de formas geometrizadas, son elementos propios de su obra. En 1926, publicó “Tropiezos y dificultades al progreso de las nuevas artes”, polémico manifiesto vanguardista con el que generó un avivado debate teórico, en tono crítico hacia arquitectos y comitentes quienes, en su opinión, con su actitud ligada a ideas conservadoras, no propiciaban el desarrollo de una nueva arquitectura. Fue asimismo un precursor en la introducción del taylorismo en arquitectura, mediante una reducción en los plazos y costos a través de una adecuada organización de la obra y distribución de tareas. También introdujo nuevos sistemas de prefabricación (Liernur, J. & Aliata, F. -2004-. Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos. Obras. Biografías. Instituciones. Ciudades. S-Z. Buenos Aires: AGEA).