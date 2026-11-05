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Luis Caputo: “El resultado electoral no cambia la relación con Estados Unidos”

Caputo minimiza el impacto, pero el Riesgo País sigue en alza.

PLAN. Caputo dijo que está preparado para evitar presiones cambiarias.
PLAN. Caputo dijo que está preparado para evitar presiones cambiarias.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer que, pese al resultado electoral en los Estados Unidos, la relación con la Argentina no va a cambiar y reiteró que el Gobierno está preparado para no necesitar el apoyo financiero de Donald Trump el año próximo. “Para la Argentina no cambia nada. Era un resultado esperado. Yo ya lo hablé con el Tesoro (de los Estados Unidos) en el G20. No va a cambiar esencialmente la relación”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Durante una charla que organizó FIEL, el ministro resaltó que hoy “los fundamentals de Argentina son sólidos” y que no hay motivos para esperar que el año que viene haya una apuesta contra el peso. Aseguró que el Gobierno está preparado para enfrentar un eventual escenario de presión cambiaria y mandó una advertencia: “Si vienen, les vamos a tener que pegar otro cascotazo”. En ese sentido, lamentó que la movida financiera de 2025 le permitió al Banco Central ganar U$S 2.000 millones por la especulación en su contra, porque consideró que hubiese sido mejor que ese dinero se hubiera destinado a la inversión.

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

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“La gente que intentó apostar contra el peso debiera haber entendido que por algo esta vez no lo lograron. Es evidente que hay un programa detrás que es cada vez más sólido. Se compraron U$S 16.000 millones y no se imprimieron pesos, y tenemos el swap con Estados Unidos”, recalcó. El ministro aprovechó la ocasión para fustigar contra sus colegas que cuestionan el plan económico y que, a su juicio, cambiaron de opinión. “Me gusta escuchar economistas que flaquean y apuestan a volver a las andadas”, lanzó. Acerca del nivel de crédito, repitió que no se acelera por la incertidumbre política y la mora, y no por falta de liquidez, como planteó Ricardo Arriazu.

Los factores económicos detrás de la debacle electoral de Trump

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El riesgo país

En tanto, el riesgo país de la Argentina anotó otra jornada al alza, como consecuencia del mal desempeño de los bonos, y sube a 850 puntos básicos. El resultado se da a contramano de lo que sucede en el mundo, donde los mercados internacionales reaccionan al alza ante el triunfo de Trump en las elecciones legislativas. En concreto, el indicador que elabora el JP Morgan sube 19 unidades o el equivalente a 2,3% y se posiciona sobre un nuevo máximo en 12 meses. El resultao surge a raíz del mal desempeño que anotaban los bonos soberanos, los cuales pierden hasta 0,6% en promedio y traccionan al alza al ponderador de deuda. Los ADRs argentinos operaban mixtos, con bajas de hasta 7% lideradas por YPF y continuadas por Pampa Energía (-4,2%) y Tenaris (-3,1%). En el otro extremo, aparecen Mercado Libre con 5,6%, Globant (4,6%) y Coproración América (4,2%).

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