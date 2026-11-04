Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN renovó este miércoles la alerta amarilla por tormentas fuertes en Tucumán ante la previsión de intensas lluvias, ráfagas y posible caída de granizo.
- El fenómeno prevé acumulados de lluvia de 20 a 40 mm con actividad eléctrica, alcanzando a la Capital y a más de una docena de departamentos provinciales.
- La advertencia implica riesgos de daños e interrupción de actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte del territorio tucumano. El fenómeno podría incluir precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar medidas preventivas.
El mencionado organismo indicó que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local", añadió en el informe publicado en las últimas horas.
Áreas afectadas
Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo.