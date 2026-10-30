Política

Jaldo fue convocado para recibir al papa León XIV en su visita a la Argentina

El gobernador confirmó que asistirá el domingo a las actividades protocolares previstas por la llegada del Sumo Pontífice.

Osvaldo Jaldo. ARCHIVO LA GACETA
Osvaldo Jaldo. ARCHIVO LA GACETA
Por Redacción Política Hace 7 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, informó este viernes que recibió una invitación oficial de Presidencia de la Nación para participar, junto a los mandatarios de las distintas provincias, de las actividades organizadas por la visita de Estado del papa León XIV a la Argentina.

El mandatario confirmó que asistirá el doming,o a las 16.30, al recibimiento del Sumo Pontífice y a las actividades protocolares previstas en el marco de su llegada al país.

“Nos llegó la invitación oficial de Presidencia de la Nación para los gobernadores. Vamos a participar el día domingo de la presencia del Papa, de esa parte del recibimiento, de esa parte del protocolo. Ahí vamos a estar presentes, acompañándolo al Papa, pidiendo muchas bendiciones para nuestro pueblo argentino y por supuesto, incluida Tucumán”, expresó.

En ese sentido, Jaldo destacó la importancia de la fe ante las dificultades que atraviesa el país y manifestó su expectativa por la llegada del líder de la Iglesia Católica. 

“Porque no hay duda que en estos momentos difíciles y siempre hay que aferrarse mucho a la fe y rogar mucho a Dios, rogar a la Virgen, rogar al Papa, la autoridad máxima de nuestra Iglesia Católica”, sostuvo.

Por último, el gobernador valoró la decisión del Papa de visitar la Argentina y señaló: “El Papa eligió la Argentina. El Papa miró a los argentinos. El Papa miró a esta Argentina, yo diría, con muchos conflictos, esta Argentina con muchos problemas económicos y sociales. Aun así, este Papa, yo diría Papa corajudo, se animó y se anima a venir a la Argentina, así que ahí vamos a estar acompañándolo al Papa, el día domingo a la tarde”.

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