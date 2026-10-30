Jaldo fue convocado para recibir al papa León XIV en su visita a la Argentina

Por último, el gobernador valoró la decisión del Papa de visitar la Argentina y señaló: “El Papa eligió la Argentina. El Papa miró a los argentinos. El Papa miró a esta Argentina, yo diría, con muchos conflictos, esta Argentina con muchos problemas económicos y sociales. Aun así, este Papa, yo diría Papa corajudo, se animó y se anima a venir a la Argentina, así que ahí vamos a estar acompañándolo al Papa, el día domingo a la tarde”.