Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos de Videomatch
El actor y humorista de 56 años fue encontrado sin vida en su domicilio tras sufrir un infarto. Apenas cuatro días antes había anunciado su regreso a los escenarios para la temporada teatral de verano, luego de su reciente reaparición con Marcelo Tinelli.
Resumen para apurados
- El humorista Daniel Bifulco, recordado por 'Los Jaimitos' de Videomatch, murió a los 56 años en su domicilio tras sufrir un infarto, según confirmaron sus allegados.
- Bifulco saltó a la fama en los años 90 junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el ciclo de Marcelo Tinelli, y recientemente había reaparecido en coberturas especiales.
- Su repentino deceso trunca su regreso teatral en Mar del Plata, donde acababa de firmar contrato para la temporada de verano, conmocionando al espectáculo nacional.
El ambiente del espectáculo argentino atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de Daniel Bifulco. El actor y humorista de 56 años, popularmente reconocido por interpretar a uno de los integrantes del histórico trío "Los Jaimitos" en el programa Videomatch, fue encontrado sin vida por un familiar en su domicilio.
De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por allegados al artista y confirmadas por el periodista Pablo Layús, la causa del deceso habría sido un infarto.
El repentino fallecimiento de Bifulco genera un impacto aún mayor al observar el plano profesional que atravesaba. Hace solo cuatro días, el propio comediante había celebrado en su cuenta de Instagram la firma del contrato para integrar la temporada de verano 2026/2027 en la ciudad de Mar del Plata. El proyecto preveía su participación en la obra "La magia de la risa", programada para presentarse en el Teatro Victoria junto al Mago sin Dientes, Flavio Gastaldi (popular por su personaje de "Hijitus") y Juan Carlos Bifulco.
Su planeado regreso a la temporada teatral acompañaba una reciente vuelta a las pantallas junto a Marcelo Tinelli. Durante el Mundial 2026 realizado en Miami, el conductor volvió a convocar a "Los Jaimitos" para su espacio Infobae Mundial. En aquella oportunidad, Bifulco se reunió con Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña para interpretar una rutina musical con bromas y ocurrencias futboleras que se viralizó rápidamente en redes sociales.
De los picos de rating televisivos al relieve cómico en teatro de "Los Jaimitos"
Daniel Bifulco construyó su popularidad masiva a fines de la década de 1990 como una de las caras representativas del sketch de "Los Jaimitos". Junto a sus compañeros Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, componían a tres niños traviesos que entonaban canciones infantiles adaptadas con rimas pícaras, de doble sentido y enfocadas en temáticas de actualidad.
Con la clásica muletilla "Los Jaimitos estamos con ustedes...", el segmento se convirtió en un clásico de Videomatch y Showmatch, ciclos que alcanzaban habitualmente mediciones de entre 20 y 30 puntos de rating.
Más allá de la repercusión conseguida en el programa de Tinelli, el actor mantuvo una trayectoria constante tanto en la televisión de aire como en el teatro de variedades. En la pantalla chica formó parte en 2009 de Paraíso Terrenal, un magazine nocturno de Canal Trece conducido por Walter "Chino" D'Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, donde se desempeñaba como el alivio cómico de la emisión. En las tablas integró los elencos de espectáculos humorísticos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña.