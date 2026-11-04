Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos de Videomatch

Más allá de la repercusión conseguida en el programa de Tinelli, el actor mantuvo una trayectoria constante tanto en la televisión de aire como en el teatro de variedades. En la pantalla chica formó parte en 2009 de Paraíso Terrenal, un magazine nocturno de Canal Trece conducido por Walter "Chino" D'Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, donde se desempeñaba como el alivio cómico de la emisión. En las tablas integró los elencos de espectáculos humorísticos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña.