La Corte anuló una condena por abuso sexual al detectar fallas graves en la valoración de las pruebas

Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán anuló una condena por abuso sexual agravado tras detectar fallas graves en la valoración de pruebas y la inversión de la carga probatoria.
- El tribunal provincial advirtió que no se analizaron posibles inducciones en el testimonio de Cámara Gesell, por lo que ordenó una nueva revisión integral del caso.
- El fallo refuerza las exigencias de rigor probatorio en procesos penales y obligará a la Justicia provincial a reevaluar la situación procesal del imputado.
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