Resolución judicial

La Corte anuló una condena por abuso sexual al detectar fallas graves en la valoración de las pruebas

El máximo tribunal provincial cuestionó que el Tribunal de Impugnación invirtió la carga probatoria y omitió analizar presuntas inducciones en la Cámara Gesell. Ordenó una nueva revisión del caso.

La Corte ordenó que se revea una sentencia en un caso de abuso sexual agravado por el vínculo.
La Corte ordenó que se revea una sentencia en un caso de abuso sexual agravado por el vínculo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán anuló una condena por abuso sexual agravado tras detectar fallas graves en la valoración de pruebas y la inversión de la carga probatoria.
  • El tribunal provincial advirtió que no se analizaron posibles inducciones en el testimonio de Cámara Gesell, por lo que ordenó una nueva revisión integral del caso.
  • El fallo refuerza las exigencias de rigor probatorio en procesos penales y obligará a la Justicia provincial a reevaluar la situación procesal del imputado.
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