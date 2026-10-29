Tucumán aumentará casi un 70% el presupuesto para obra pública en 2027

El Gobierno de la provincia prevé incrementar casi un 70% los fondos destinados a obra pública en el Presupuesto 2027. Así lo afirmó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, quien repasó el estado de los principales proyectos en ejecución y destacó que la Tucumán sostiene la mayor parte de las intervenciones con recursos propios.