Tucumán aumentará casi un 70% el presupuesto para obra pública en 2027

Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur anunció que Tucumán aumentará cerca del 70% el presupuesto para obra pública en 2027 para sostener proyectos clave con fondos propios.
- La provincia cuenta con más de 40 frentes activos, que abarcan 1.200 viviendas, repavimentación de rutas y planes hídricos para prevenir inundaciones ante el fenómeno de El Niño.
- Las obras proyectadas hasta 2027 buscan optimizar la red vial y energética, resguardar a las poblaciones de temporales y sentar bases para captar nuevas inversiones en la provincia.
El Gobierno de la provincia prevé incrementar casi un 70% los fondos destinados a obra pública en el Presupuesto 2027. Así lo afirmó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, quien repasó el estado de los principales proyectos en ejecución y destacó que la Tucumán sostiene la mayor parte de las intervenciones con recursos propios.
Entre los trabajos en marcha, Nazur mencionó la construcción de viviendas, la repavimentación de rutas, las obras de provisión de agua y las mejoras en la infraestructura eléctrica.
Según detalló, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene más de 1.200 unidades habitacionales en ejecución, mientras que durante la gestión de Jaldo ya se entregaron alrededor de 700. También señaló que avanzan los trabajos vinculados al programa Procrear.
En materia vial, el ministro indicó que se repavimentaron más de 200 kilómetros, principalmente mediante obras ejecutadas por administración. También mencionó proyectos por contrato en las rutas provinciales 307 y 323 -esta última en su primera etapa- y la rotonda de Alberdi, que había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue asumida por la Provincia.
Nazur enumeró, además, trabajos en pozos de agua en el interior y en el Gran San Miguel de Tucumán, el acueducto de Vipos y las obras en el aeropuerto. También destacó la doble terna eléctrica El Bracho-Villa Quintero, una infraestructura que, según explicó, apunta a fortalecer el suministro energético y generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones.
El plan hídrico ante El Niño
Otro de los ejes de la cartera es la prevención hídrica ante el escenario de lluvias asociado a El Niño. Nazur informó que el Gobierno provincial tiene más de 40 frentes de obra activos y contrató más de 15.000 horas de maquinaria pesada para ampliar la capacidad operativa en distintos puntos del territorio.
Una de las intervenciones principales se desarrolla en Los Vallistos, sobre el río Salí, en coordinación con los municipios de Banda del Río Salí y Alderetes, a cargo de Gonzalo Monteros y Graciela Gutiérrez, respectivamente.
“Trabajamos con más de ocho retroexcavadoras sobre oruga con la Dirección Provincial del Agua. También haremos un terraplén para evitar que las curvas del río, que son los meandros, vuelvan a castigar los barrios aledaños a las márgenes del río Salí”, explicó.
De acuerdo con el ministro, las tareas de encauce del río alcanzaron casi un 70% de avance, mientras que el terraplén de defensa registra alrededor de un 15%. El objetivo oficial es intensificar los trabajos para completar esta última estructura en un plazo de dos a tres semanas.
En Concepción, en tanto, se ejecutan trabajos de protección de las márgenes del río Chirimayo, a la altura del puente de la calle San Martín. Las tareas incluyen la colocación de gaviones para reforzar las defensas.
El plan contempla, además, la ampliación de alcantarillas sobre las rutas nacionales 157 y 38, en la zona de Rumi Punco. Estas intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y evitar que quede retenida por los terraplenes viales durante episodios de lluvias intensas.
Escuelas y obras en el interior
En el área educativa, Nazur señaló que se llevan adelante trabajos en establecimientos del Gran San Miguel de Tucumán y del interior, en articulación con municipios y comunas. Entre los proyectos destacados mencionó la construcción de una escuela secundaria en San Pedro de Colalao, cuya inauguración está prevista para el primer trimestre de 2027.
El ministro sostuvo que la mayoría de los proyectos en marcha se financian con recursos provinciales. “Hay obras en la provincia de Tucumán, mayoritariamente con fondos provinciales”, concluyó.