Tras la viralización de un falso Caponio, el titular de la SAT rompió el silencio: “Es divertido el meme, pero no la situación”
Resumen para apurados
- Marcelo Caponio, titular de la SAT tucumana, aclaró que no protagonizó una entrevista viral en C5N donde fue confundido con un hombre que vendió su alianza para subsistir.
- La confusión surgió por el notable parecido físico con un hombre llamado Aníbal. Caponio desmintió su participación en la nota televisiva y recibió agresiones en redes sociales.
- El funcionario aprovechó la aclaración para criticar el modelo microeconómico de Javier Milei, respaldar la reelección de Osvaldo Jaldo en 2027 y anunciar obras para el verano.
Un hombre con un parecido físico sorprendente con Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), se convirtió jace unos días en protagonista de una entrevista televisiva que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La confusión obligó al funcionario tucumano a salir a aclarar que no era él quien había aparecido en las imágenes y a despegarse de cualquier vínculo con la nota.
“Mis hijas dudaban cuando vieron estas imágenes. Me identificaron a mí, pero no soy yo”, contó Caponio durante una charla con LA GACETA. El funcionario también negó haber participado de un operativo de prensa con C5N y fue contundente al referirse a su identidad política: “No soy ni liberal, ni libertario, ni anarcocapitalista. Soy peronista”.
El hombre que apareció en la entrevista se llama Aníbal y había relatado que vendió su alianza matrimonial para poder afrontar sus gastos cotidianos. La historia generó repercusiones en las redes, donde varios usuarios confundieron al entrevistado con el titular de la SAT por su notable parecido físico.
Sin embargo, más allá de la viralización y de las bromas que circularon, Caponio puso el foco en la situación económica que atraviesa el protagonista. “Es divertido el meme, pero no es divertida la situación”, afirmó.
“Lamento la situación que está atravesando, de vender las alianzas para pagar el alquiler. No es una situación personal de él, es una situación de muchos argentinos”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que recibió agresiones en las redes sociales durante toda la jornada.
El tipo andaba con un anillo de oro en la mano y caminaba sospechosamente hasta toparse de sorpresa con un móvil de K5N. Televisión para masas de IQ negativo. https://t.co/COq3bhgLfH— Pregonero (@PregoneroL) October 26, 2026
Caponio apuntó contra la política económica de Milei
La entrevista también dio lugar a una crítica de Caponio a la gestión del presidente Javier Milei. El titular de la SAT consideró que, si bien el Gobierno nacional logró avances en el control de la inflación, persisten dificultades económicas que afectan a las familias, los trabajadores y los sectores productivos.
“Hay una macroeconomía que el Presidente defiende, pero hay una microeconomía, la economía domiciliaria, la economía familiar, que no está funcionando”, expresó.
En ese sentido, mencionó el endeudamiento de los hogares, las dificultades para llegar a fin de mes y el cierre de comercios y fábricas. Incluso relató que, mientras caminaba hacia el estudio, observó locales históricos cerrados en la peatonal de San Miguel de Tucumán.
“Yo creo que el Presidente ha solucionado uno de los problemas, que era la inflación, pero ha dejado muchísimos problemas de la ciudadanía argentina sin solucionar, por ejemplo, el tema laboral”, señaló.
Caponio también cuestionó la informalidad laboral y la falta de derechos de quienes trabajan sin estar registrados. Para el funcionario, la historia de Aníbal refleja una problemática que excede el caso individual y expone las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
El respaldo a Jaldo y el escenario electoral de 2027
Durante la charla con LG Play, Caponio también defendió la posibilidad de que el gobernador Osvaldo Jaldo busque un nuevo mandato en 2027, en medio de los cuestionamientos opositores sobre su habilitación constitucional.
“Jaldo no es que tiene el derecho de ser gobernador en 2027, sino que va a ser el gobernador en 2027 de los tucumanos”, afirmó.
El titular de la SAT sostuvo que la Constitución provincial habilita al mandatario a competir por un segundo período consecutivo y aseguró que el peronismo tucumano está unido detrás de su conducción.
“El peronismo, a nivel provincial, tiene una sola conducción, que es la de Osvaldo Jaldo”, remarcó. Además, consideró que el senador Juan Manzur terminará acordando con el gobernador y descartó una competencia entre dos candidatos peronistas en las próximas elecciones.
Caponio también cuestionó a los sectores opositores, a los que describió como fragmentados y sin una candidatura consolidada. En particular, puso en duda que Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza, cumpla con los requisitos de residencia en la provincia.
En el plano nacional, consideró que las elecciones primarias podrían servir para ordenar al peronismo y mencionó entre los posibles referentes del espacio a Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac, además de dirigentes aliados.
Las obras de la SAT para afrontar el verano
En el tramo final de la entrevista, Caponio repasó los trabajos que lleva adelante la empresa estatal para mejorar el funcionamiento de las redes cloacales y reforzar la provisión de agua potable ante la llegada del verano y la posibilidad de lluvias intensas.
Según detalló, 14 camiones desobstructores trabajan diariamente en la limpieza de las redes cloacales. También destacó la recuperación de colectores, entre ellos el de avenida Roca, una obra que, según indicó, estaba prevista para finalizar hacia fines de noviembre, con tareas posteriores para recomponer el pavimento.
El funcionario pidió además la colaboración de los vecinos y de las empresas constructoras para evitar que el agua de lluvia y los desagües pluviales se conecten a las cloacas. Explicó que esas conexiones sobrecargan el sistema y pueden provocar desbordes y retornos de líquidos hacia las viviendas.
En cuanto al abastecimiento de agua, aseguró que la situación para el próximo verano será mejor que la del año pasado. Informó que ya se pusieron en funcionamiento 51 pozos de agua en distintos puntos de la provincia y que avanzan nuevas perforaciones en San Miguel de Tucumán, en los barrios CGT, 11 de Marzo y Villa Amalia.
Finalmente, destacó la renovación de las válvulas de llegada del acueducto de El Cadillal, una intervención que, según explicó, permitirá incrementar el caudal de agua que llega a la capital tucumana. La obra está prevista para finalizar en diciembre, mientras que la puesta en funcionamiento se proyecta para fines de enero o principios de febrero.