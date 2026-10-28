Tras la viralización de un falso Caponio, el titular de la SAT rompió el silencio: “Es divertido el meme, pero no la situación”

Un hombre con un parecido físico sorprendente con Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), se convirtió jace unos días en protagonista de una entrevista televisiva que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La confusión obligó al funcionario tucumano a salir a aclarar que no era él quien había aparecido en las imágenes y a despegarse de cualquier vínculo con la nota.