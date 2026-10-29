Murió Juan Marcelo, el cantante que convirtió sus hits de los años 70 en clásicos de los cantos de cancha

Juan Marcelo nació el 4 de junio de 1944 en la localidad bonaerense de San Martín bajo el nombre civil de Enrique Raúl de Jesús. Sus primeros pasos en la música los dio con la guitarra en escenarios del circuito emergente porteño como La Cueva y El Hormiguero. Sin embargo, el punto de inflexión de su trayectoria se produjo en la costa atlántica cuando coincidió en Mar del Plata con Juan Eduardo. Allí, el productor Ricardo Kleinman, creador del emblemático espacio radial Modart en la Noche, los descubrió cantando por separado y les propuso unir sus talentos en un proyecto conjunto que bautizó como Juan y Juan.