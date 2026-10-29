Murió Juan Marcelo, el cantante que convirtió sus hits de los años 70 en clásicos de los cantos de cancha
El músico y compositor argentino falleció a los 82 años. Junto a Juan Eduardo Carballo formó un dúo icónico que vendió decenas de miles de discos con estribillos festivos y dejó una huella imborrable en las populares del fútbol argentino.
Resumen para apurados
- El cantante y compositor argentino Juan Marcelo, ícono musical de los años 70, falleció a los 82 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.
- Cobró fama en los años 70 con el dúo Juan y Juan gracias a éxitos como "Balada para un gordo", y luego compuso la música de célebres novelas como "Rolando Rivas, taxista".
- Su legado perdura en la cultura popular argentina gracias a sus melodías festivas, que fueron adoptadas por las hinchadas de fútbol y convertidas en clásicos cantos de cancha.
Murió a los 82 años el cantante, guitarrista y compositor argentino Juan Marcelo, una de las voces fundamentales de la música popular y beat de la década de 1970.
Integrante del inolvidable dúo Juan y Juan junto a Juan Eduardo Carballo, su figura quedó marcada en la memoria colectiva por haberle dado forma a melodías festivas y estribillos simples que conquistaron las radios, los bailes de verano y, con el paso del tiempo, las tribunas de los estadios de fútbol del país.
La noticia de su deceso fue confirmada por su compañero de escenario y por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
Juan Marcelo nació el 4 de junio de 1944 en la localidad bonaerense de San Martín bajo el nombre civil de Enrique Raúl de Jesús. Sus primeros pasos en la música los dio con la guitarra en escenarios del circuito emergente porteño como La Cueva y El Hormiguero. Sin embargo, el punto de inflexión de su trayectoria se produjo en la costa atlántica cuando coincidió en Mar del Plata con Juan Eduardo. Allí, el productor Ricardo Kleinman, creador del emblemático espacio radial Modart en la Noche, los descubrió cantando por separado y les propuso unir sus talentos en un proyecto conjunto que bautizó como Juan y Juan.
El fenómeno comercial y los cánticos de Juan y Juan en los estadios
El impacto del dúo en la escena musical de los años 70 fue inmediato y vertiginoso. Con una propuesta caracterizada por canciones directas y melodías adhesivas, su primer sencillo acumuló 70.000 copias vendidas en tan solo una semana.
La consolidación masiva llegó de la mano de "Balada para un gordo", con la célebre frase "la pinta es lo de menos / vos sos un gordo bueno", lanzamiento que duplicó las cifras de ventas de su debut comercial.
A aquel hito le siguieron composiciones de amplia difusión como "¿Hola, qué tal?", utilizada para una campaña publicitaria y "Bailando en una pata", tema intrínsecamente asociado al clima festivo de las vacaciones en Mar del Plata.
La repercusión de piezas como "Hay que alegrar el corazón" trascendió los salones de baile y las radios para experimentar una metamorfosis inédita: el público futbolero apropió sus melodías y las convirtió en cantos de cancha que continuaron resonando a lo largo de distintas generaciones.
Durante sus cuatro años de actividad conjunta, el grupo fue figura habitual en programas televisivos centrales de la época como Alta Tensión, Sótano Beat y las producciones conducidas por Nicolás Mancera. Compartieron escenarios con referentes de la talla de Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat, e incursionaron en la pantalla grande interpretando sus éxitos en la película El profesor patagónico, de Fernando Ayala, junto a Luis Sandrini, además de participaciones en los filmes Ritmo a todo color y Cosa de locos.
Proyección internacional, éxito en las telenovelas y un emotivo adiós a Juan Marcelo
La repercusión de Juan y Juan no se limitó al territorio nacional. En 1972 representaron a la Argentina en el Primer Festival Latinoamericano de Nueva York, certamen en el que obtuvieron el primer premio con la canción "Ahora que soy libre", obra que posteriormente fue versionada por el cantante internacional Engelbert Humperdinck y por la cual la revista Record World distinguió al dúo.
Tras la disolución de la dupla, Juan Marcelo emprendió una destacada trayectoria como solista, compositor y productor. Su voz y sus canciones se transformaron en la banda sonora obligada de las telenovelas firmadas por el célebre libretista Alberto Migré. Aportó piezas inolvidables para ficciones como Rolando Rivas, taxista ("Yo te quiero, nos queremos [Vivir enamorados]"), Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En la telenovela Amo y señor compuso e interpretó "Eso me pasa por volar" e integró el elenco actoral en el papel de Adrián, mientras que en El infiel inmortalizó el tema "Mi libertad, no".
Décadas después del auge setentista, los músicos volvieron a reunirse en 2014 convocados por un hecho de relevancia internacional: la elección de Jorge Bergoglio como Papa.
Para celebrar el pontificado argentino lanzaron un sencillo con dos temas ("Francisco" y "Dame tu mano"), este último con la participación especial de Juanse, líder de los Ratones Paranoicos.
La despedida de Juan Marcelo dejó muestras de profundo dolor en el ámbito cultural. Su inseparable compañero, Juan Eduardo Carballo, lo recordó con un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales: "Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó". "Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros. Sin vos nada va a ser igual", sintetizó para homenajear una amistad y un legado musical que marcaron a la cultura popular.