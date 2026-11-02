La bronca de Julieta Prandi con Juana Viale: "No tiene autoridad moral para opinar"

Resumen para apurados
- Julieta Prandi cruzó este lunes en Intrusos a Juana Viale, tras acusarla de no tener autoridad moral por burlarse de su separación de Emanuel Ortega a 27 días de casarse.
- Viale ironizó en su programa sobre el gasto y la brevedad de la boda tras seis años de noviazgo, lo que provocó que Prandi repudiara las burlas hacia su duelo personal.
- La polémica expone las tensiones en el espectáculo argentino y abre un debate sobre los límites éticos al opinar en televisión sobre las crisis de pareja de figuras públicas.
Julieta Prandi salió al cruce de Juana Viale luego de que la conductora opinara sobre su separación de Emanuel Ortega y manifestara su sorpresa porque la pareja anunció el final de su matrimonio apenas 27 días después de casarse por civil.
Este lunes, durante un móvil con Intrusos (América), la modelo habló sobre el momento personal que atraviesa y reconoció que está transitando el duelo de una relación de seis años. En ese contexto, destacó la importancia del acompañamiento de su familia, sus amigos y el trabajo para sobrellevar esta etapa.
Consultada por los trascendidos y las distintas opiniones que surgieron alrededor de la ruptura, Prandi fue contundente: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.
El cronista le preguntó entonces por los comentarios de Viale, quien había expresado su sorpresa ante la noticia. Lejos de suavizar su postura, la modelo insistió: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”.
Finalmente, se refirió directamente a la conductora y marcó su desacuerdo con sus declaraciones: “No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de la de Emanuel”, concluyó.
Qué había dicho Juana Viale sobre la separación
La reacción de Prandi llegó después de los comentarios que Juana Viale hizo en La noche de Mirtha (eltrece), donde no ocultó su asombro por el final del matrimonio.
Durante una charla con el periodista Marcelo Polino, la conductora planteó sus dudas sobre la ruptura: “Yo quiero saber, ¿cómo te separás después de 27 días de casados?”.
Polino le recordó que Prandi y Ortega habían estado juntos durante seis años antes de pasar por el registro civil. Sin embargo, la explicación no convenció a Viale, que insistió: “No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación”.
“¿Pero qué pasó?”, preguntó después, mientras el periodista le contaba que la modelo había difundido un comunicado en el que mencionaba que no se habían respetado algunas pautas.
La conductora volvió a cuestionar la brevedad del matrimonio y puso el foco en los gastos que implica organizar una boda. “Pero qué gastadero, ¿cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo al menos la estiraría un poco”, expresó entre risas y comentarios de sorpresa.
Luego, hizo referencia al costo de las celebraciones en medio de la situación económica actual: “Qué gastadero de plata al p... está todo carísimo”.
Para cerrar, Viale volvió a remarcar lo poco que había durado el matrimonio con una última exclamación: “¡Ni un mes!”.