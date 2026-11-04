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Murió uno de los históricos Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su departamento

Daniel Bifulco tenía 56 años y fue uno de los integrantes del histórico trío Los Jaimitos, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico.

Murió uno de los históricos Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su departamento
Murió uno de los históricos Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su departamento
Por Redacción Espectáculos Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El humorista Daniel Bifulco, figura de 'Los Jaimitos' en Videomatch, fue hallado sin vida a los 56 años en su departamento este miércoles tras un presunto infarto.
  • A fines de los 90, integró el exitoso trío cómico con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el ciclo de Marcelo Tinelli, adaptando canciones populares con sátira y actualidad.
  • La repentina muerte de Bifulco causó pesar en el ambiente artístico y reavivó el recuerdo de una era emblemática del humor televisivo que marcó a la audiencia argentina.
Resumen generado con IA

El mundo del espectáculo argentino recibió este miércoles una triste noticia: murió Daniel Bifulco, uno de los humoristas que alcanzó popularidad con el recordado sketch de Los Jaimitos en Videomatch. El actor tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su departamento por un familiar.

La información se conoció durante la mañana de este 4 de noviembre y fue difundida por el periodista Pablo Layús a través de su portal. Según trascendió, un amigo del artista confirmó el fallecimiento.

Aunque todavía no se conocieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte, las primeras versiones indican que Bifulco habría sufrido un infarto. Por el momento, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Quién era Daniel Bifulco, el humorista que conquistó al público en Videomatch

Bifulco quedó en la memoria de los televidentes por su participación en Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y que se convirtió en uno de los segmentos más reconocidos de Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli.

Murió uno de los históricos Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su departamento

El grupo comenzó a ganar popularidad a fines de la década de 1990 con una propuesta basada en la interpretación de tres personajes infantiles y traviesos. A través de canciones conocidas y melodías populares, los humoristas adaptaban las letras para incorporar bromas, dobles sentidos y referencias a los temas de actualidad.

La fórmula rápidamente encontró su lugar en el ciclo televisivo y convirtió a Los Jaimitos en una presencia habitual de la pantalla. Bifulco fue una de las piezas fundamentales de aquel trío que logró combinar música, actualidad y humor picaresco.

La última aparición de Daniel Bifulco junto a Los Jaimitos

Uno de los últimos reencuentros del grupo con el público se produjo durante el Mundial de 2026, cuando Marcelo Tinelli volvió a convocar a Los Jaimitos para participar en su ciclo Infobae Mundial.

En aquella oportunidad, Bifulco se reunió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta para presentar una canción con el estilo característico del trío. La actuación incluyó referencias humorísticas al campeonato y diferentes ocurrencias que provocaron risas en el estudio de Miami, Estados Unidos.

El material también circuló por las redes sociales y volvió a poner en primer plano a los personajes que habían marcado una etapa de la televisión argentina.

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