Elecciones en Estados Unidos: por qué Trump necesita respaldo y qué puede cambiar si pierde el Congreso
La especialista en Relaciones Internacionales Macarena Sabio analizó el impacto de los comicios legislativos de medio término para el presidente estadounidense. Advirtió que el desgaste económico, la guerra con Irán y el malestar social pueden complicar al oficialismo. También explicó cómo un revés electoral podría modificar la política exterior de Washington y tener consecuencias indirectas para la Argentina.
Resumen para apurados
- Donald Trump enfrenta elecciones de medio término en EE. UU. donde busca retener la mayoría parlamentaria para evitar bloqueos a su gobierno ante el descontento social.
- El oficialismo llega condicionado por la suba de la inflación, el conflicto bélico con Irán y los aranceles comerciales a China, que desgastaron el poder adquisitivo ciudadano.
- Si los demócratas ganan el Congreso, Trump deberá negociar leyes, revisar su política exterior y moderar decisiones que podrían alterar los tiempos del vínculo con Argentina.
La especialista en Relaciones Internacionales Macarena Sabio analizó en La mañana empieza aquí, de LGPlay, el impacto de los comicios legislativos de medio término para el presidente estadounidense. Advirtió que el desgaste económico, la guerra con Irán y el malestar social pueden complicar al oficialismo. También explicó cómo un revés electoral podría modificar la política exterior de Washington y tener consecuencias indirectas para la Argentina.
Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos representan una prueba política clave para Donald Trump. El presidente busca conservar la mayoría republicana en el Congreso, pero el descontento social por la situación económica y las decisiones de política exterior podrían convertirse en un obstáculo para sus aspiraciones.
Así lo analizó Macarena Sabio, especialista en Relaciones Internacionales, durante una entrevista en la que explicó por qué estos comicios pueden marcar un punto de inflexión para la administración estadounidense y cuáles serían sus posibles consecuencias en el escenario internacional.
"Para Donald Trump poder conservar las bancas que tiene hoy el Partido Republicano en el Congreso es muy importante", sostuvo Sabio. Según explicó, el mandatario ejerce un liderazgo fuerte, con una tendencia a concentrar el poder, por lo que necesita el respaldo legislativo para fortalecer su administración.
Actualmente, los republicanos tienen mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, las proyecciones electorales abren la posibilidad de que ese escenario cambie.
Por qué las elecciones de Estados Unidos pueden convertirse en un revés para Trump
Para Sabio, una de las principales dificultades que enfrenta el oficialismo está relacionada con el impacto de las decisiones económicas y de política exterior sobre la vida cotidiana de los estadounidenses.
La especialista identificó dos factores centrales. Por un lado, la guerra comercial impulsada por Trump, especialmente con China, a través de la suba de aranceles. Según explicó, esas medidas encarecieron productos y afectaron distintas etapas de las cadenas de suministro y producción, con consecuencias sobre los precios internos.
Por otro lado, mencionó el conflicto bélico con Irán y el malestar que generó en sectores de la sociedad estadounidense.
"Ha sido una guerra que se inició casi de un momento a otro, sin mucha explicación y sin mucha aprobación o respaldo de la sociedad civil", señaló.
A esto se suma el aumento del petróleo, que repercutió sobre los precios de otros productos y profundizó las dificultades económicas de los hogares.
Para la especialista, estos factores terminaron trasladándose a la política interna y pueden debilitar las posibilidades electorales del Partido Republicano.
Qué puede pasar con Trump si los demócratas recuperan el control del Congreso
Un eventual retroceso republicano no necesariamente significaría una crisis institucional o el final de la capacidad de gobierno de Trump, pero sí podría obligarlo a modificar su estrategia.
Sabio explicó que, si los demócratas consiguen mayor representación legislativa, el presidente tendrá que negociar más para conseguir la aprobación de sus iniciativas.
"Esto implica que tiene que negociar más, que algunas leyes quizás no salen tan fácil como él quisiera o algunas leyes no salen", afirmó.
La especialista consideró que esa situación también podría funcionar como un mecanismo de equilibrio frente a la concentración de poder que caracteriza al liderazgo de Trump.
"Quizá es algo que puede encaminar y frenar un poco estos impulsos de querer concentrar tanto el poder", analizó.
En ese sentido, destacó que el sistema político estadounidense tiene una distribución del poder que obliga al Ejecutivo a interactuar con otros actores institucionales, entre ellos el Congreso y el Poder Judicial, además de los medios de comunicación y las empresas.
Cómo puede afectar una derrota de Trump a la política exterior y a la Argentina
Uno de los interrogantes que plantean estas elecciones es si un eventual debilitamiento legislativo del presidente estadounidense podría modificar su intervención en los conflictos internacionales.
Para Sabio, el impacto inicial estaría relacionado con la imagen de fortaleza que Trump busca proyectar hacia el exterior. Sin embargo, también podría obligarlo a revisar algunas de sus decisiones en materia de política internacional.
En particular, mencionó la guerra con Irán, cuyo desarrollo consideró una de las principales fuentes de cuestionamiento a la administración republicana.
"Si pierde las elecciones puede significar un freno o una revisión por lo menos a esa política puntual en las cuestiones de los conflictos internacionales", sostuvo.
La especialista también se refirió a las posibles consecuencias para América Latina y, especialmente, para la Argentina. En su análisis, un cambio en la composición del Congreso estadounidense no tendría un efecto directo sobre el vínculo bilateral, aunque podría modificar los tiempos y las condiciones en las que Washington toma decisiones.
Respecto de la relación entre Javier Milei y Donald Trump, consideró que la afinidad personal entre ambos mandatarios no necesariamente se vería afectada.
Sin embargo, advirtió que una mayor presencia demócrata en el Congreso podría introducir nuevas instancias de negociación sobre las decisiones de política exterior estadounidense.
Cuáles son los estados que pueden definir las elecciones legislativas en Estados Unidos
Al analizar el mapa electoral, Sabio señaló que habrá que prestar especial atención a los estados de las costas este y oeste, donde históricamente existe una mayor inclinación hacia el Partido Demócrata.
Entre ellos mencionó a California, uno de los estados más poblados del país, y Nueva York, donde también existen diferencias políticas con el presidente.
En contraposición, indicó que los estados del centro de Estados Unidos suelen mostrar una mayor tendencia a respaldar al Partido Republicano. Por eso, consideró que será importante observar si esas jurisdicciones mantienen el apoyo que le dieron a Trump en las anteriores elecciones presidenciales o si comienzan a mostrar señales de desgaste.
La especialista también explicó que el sistema electoral estadounidense puede hacer que el escrutinio demore varios días. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, la disputa se define distrito por distrito y, en una misma jornada, pueden elegirse representantes, senadores, gobernadores y alcaldes, dependiendo del estado.
El voto independiente, una incógnita para Trump y los republicanos
Otro de los factores que pueden resultar decisivos es el comportamiento de los votantes independientes, un sector que, según los datos mencionados durante la entrevista, representa una proporción importante del electorado estadounidense.
Para Sabio, este segmento puede inclinar la balanza porque las identificaciones partidarias son cada vez más volátiles.
"Hoy no hay esa afiliación como quizás había hace unos años, de que el que era demócrata siempre votaba demócrata o el republicano siempre republicano", explicó.
La especialista sostuvo que las decisiones de último momento pueden estar condicionadas por cuestiones económicas y acontecimientos políticos que impactan directamente en la vida cotidiana.
Esa volatilidad también representa un desafío para las encuestadoras, que encuentran mayores dificultades para anticipar los resultados.
En ese contexto, las elecciones legislativas no solo pondrán a prueba el respaldo político de Donald Trump, sino también su capacidad para sostener el rumbo de su administración en un escenario internacional atravesado por conflictos y tensiones económicas.