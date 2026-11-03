Elecciones legislativas en EEUU: Trump intenta movilizar a los suyos ante malas perspectivas

En Michigan, la gran sorpresa la dio la política demócrata Haley Stevens, que a 24 horas de los comicios apareció junto al candidato republicano, Mike Rogers, en principio en desventaja, según los sondeos. La política había perdido en unas primarias del partido demócrata ante el candidato oficial, el progresista Abdul El Sayed, que ha destacado por sus posiciones antiisraelíes.