Campero participó de una reunión con Patricia Bullrich

Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero se reunió con Patricia Bullrich y legisladores de La Libertad Avanza para coordinar una agenda de trabajo conjunta del espacio político.
- El vínculo data de 2023, cuando Bullrich respaldó la candidatura de Campero a la Cámara Baja. Al encuentro asistieron además otros diputados y dirigentes afines.
- La cumbre fortalece la cohesión interna del bloque libertario y perfila el armado político de este sector de cara a futuros debates legislativos y comicios.
El diputado nacional por Tucumán Mariano Campero participó de una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich, de la que también formaron parte legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).
El ex intendente de Yerba Buena difundió imágenes del encuentro a través de su cuenta en la red social X. “Reunión de trabajo; reunión de equipo”, escribió junto a una de las fotografías. También compartió una imagen en la que aparece solo con Bullrich, actual presidenta del bloque libertario en el Senado.
De la reunión participaron los diputados nacionales Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Alejandro Bongiovanni, Belén Avico, Silvana Giúdici y María Luisa González Estevarena. También estuvo presente el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Vínculo
Campero mantiene una relación política con Bullrich desde antes de su incorporación a La Libertad Avanza. En 2023, cuando todavía era intendente de Yerba Buena, fue impulsado por la entonces candidata presidencial de Juntos por el Cambio para competir por una banca en la Cámara de Diputados.
El encuentro reunió así a dirigentes que mantienen vínculos políticos con Bullrich y que actualmente integran el espacio libertario.