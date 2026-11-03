Franco Colapinto busca revancha en el GP de Brasil de Fórmula 1: “Queremos cerrar con un buen resultado”
El piloto argentino de Alpine intentará volver a sumar puntos después de la penalización que sufrió en México. Interlagos recibirá la actividad del 6 al 8 de noviembre, con una importante presencia de hinchas argentinos.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará del 6 al 8 de noviembre el GP de Brasil de F1 en Interlagos para volver a sumar puntos tras una dura sanción en México.
- En Ciudad de México, el piloto de Alpine remontó hasta el octavo puesto en pista, pero una penalización de diez segundos por bandera amarilla lo relegó al decimoquinto lugar.
- Con gran presencia de hinchas argentinos, el piloto intentará cortar una racha de cinco carreras sin puntuar y cerrar la gira americana con un resultado positivo.
Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de San Pablo con una cuenta pendiente. Después de quedarse sin puntos en México por una penalización de diez segundos, el piloto argentino de Alpine buscará recuperarse en Interlagos, un circuito que conoce bien y donde espera contar con el apoyo de miles de compatriotas.
En el Gran Premio de Ciudad de México, Colapinto había protagonizado una destacada remontada. Largó desde el undécimo puesto y terminó octavo en pista, después de sostener una intensa lucha con su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, una sanción por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla lo relegó al decimoquinto lugar.
“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde tan peleada. Fue una carrera muy movida y lo positivo es que la ejecutamos muy bien, mostramos buen ritmo y pudimos competir entre los diez primeros”, analizó el argentino.
Colapinto y la ilusión de correr cerca de casa
El piloto también destacó el ambiente especial que encontrará en Brasil, donde espera una importante presencia de simpatizantes argentinos.
“Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, que es uno de los mejores circuitos de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos”, expresó.
Colapinto buscará cortar una racha de cinco Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y cerrar de la mejor manera la seguidilla de carreras que comenzó en Austin y continuó en México.
“Queremos trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar estas tres fechas seguidas con un buen resultado”, aseguró.
GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1
La actividad en Interlagos se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre. Todos los horarios corresponden a Argentina.
- Viernes 6: práctica libre 1, a las 12.30; práctica libre 2, a las 16.
- Sábado 7: práctica libre 3, a las 11.30; clasificación, a las 15.
- Domingo 8: carrera del Gran Premio de San Pablo, a las 14.