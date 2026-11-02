Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Resumen para apurados
- Franco Colapinto cayó del 7° al 15° puesto en el GP de México de F1 tras recibir una sanción de 10 segundos de la FIA por no desacelerar con bandera amarilla.
- El argentino había trepado al séptimo lugar por una penalización a Oscar Piastri, pero la FIA desestimó la telemetría de Alpine y mantuvo el castigo que lo dejó sin puntos.
- Colapinto asumió la culpa por el error que frenó su recuperación en el campeonato, mientras Alpine busca afianzar su ritmo en el cierre de la temporada de Fórmula 1.
Franco Colapinto vivió un final agridulce en el Gran Premio de la Ciudad de México. Luego de hacer una gran carrera que le permitó sumar puntos en la Fórmula 1, el argentino de Alpine se quedó con las manos vacías por una penalización de 10 segundos: pasó de estar séptimo a quedar decimoquinto.
El pilarense había recibido una buena noticia tras la carrera cuando los comisarios deportivos de la FIA sancionaron a Oscar Piastri con 10 segundos por provocar una colisión. Esa penalización modificó el clasificador y le permitió a Colapinto ascender del octavo al séptimo puesto, volviendo a la zona de puntos después de una racha complicada.
Sin embargo, la alegría duró poco. Horas más tarde, los comisarios analizaron la actuación del argentino durante un sector con bandera amarilla simple y determinaron que no había reducido la velocidad lo suficiente.
Por ese motivo, le impusieron una sanción de 10 segundos que lo hizo retroceder hasta el decimoquinto lugar, dejándolo sin puntos.
El incidente que benefició a Colapinto
La sanción a Piastri se originó en el ingreso a la curva 2, cuando el australiano intentó superar por el exterior a Arvid Lindblad. Luego de revisar las imágenes, los datos de posicionamiento y las cámaras a bordo, los comisarios determinaron que el piloto de McLaren fue el responsable del contacto, que neutralizó la carrera y obligó a la salida del auto de seguridad por segunda vez.
Según el documento oficial, Piastri no había logrado ubicarse completamente a la par de su rival para reclamar el espacio y podría haber evitado el choque si se hubiera desplazado hacia la izquierda. Esa sanción fue la que, inicialmente, benefició a Colapinto.
La defensa y la autocrítica
Colapinto y Alpine presentaron pruebas de telemetría y fotografías para intentar demostrar que había cumplido con el reglamento. Sin embargo, la FIA consideró que la reducción de velocidad no había sido suficiente y mantuvo la pena.
Tras conocerse la decisión, el argentino expresó su frustración y asumió la responsabilidad por la infracción. "Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", manifestó.
Con esta sanción, el argentino cerró el fin de semana en México sin puntos. La carrera fue ganada por Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli en el podio.
Por su parte, Pierre Gasly también fue sancionado con 30 segundos por no reducir la velocidad en un sector con doble bandera amarilla.