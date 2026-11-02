Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Tras conocerse la decisión, el argentino expresó su frustración y asumió la responsabilidad por la infracción. "Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", manifestó.