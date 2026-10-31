Impacto en la Fórmula 1: Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México y no explicó los motivos

La Fórmula 1 amaneció este sábado con una noticia inesperada en el Gran Premio de México. Haas anunció que Esteban Ocon no continuará participando de la 19ª fecha del campeonato y que su lugar será ocupado por el japonés Ryo Hirakawa, piloto de reserva de la escudería. La decisión sorprendió al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, principalmente porque el equipo no ofreció explicaciones sobre los motivos del reemplazo.