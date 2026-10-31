Impacto en la Fórmula 1: Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México y no explicó los motivos
La escudería estadounidense anunció que Ryo Hirakawa reemplazará al piloto francés durante el resto del fin de semana. La decisión se conoció después de una jornada marcada por algunas tensiones internas y abrió interrogantes sobre el futuro de Ocon en el equipo.
Resumen para apurados
- Haas apartó este sábado a Esteban Ocon del GP de México sin dar explicaciones oficiales, designando a Ryo Hirakawa como su reemplazo para la carrera.
- La medida ocurrió tras tensiones del piloto francés por radio con su equipo el viernes, sumado al anuncio previo de su salida de la escudería para 2027.
- La repentina salida abre incertidumbre sobre el cierre de temporada de Ocon en la F1, mientras Hirakawa debutará de forma imprevista en la máxima categoría.
La Fórmula 1 amaneció este sábado con una noticia inesperada en el Gran Premio de México. Haas anunció que Esteban Ocon no continuará participando de la 19ª fecha del campeonato y que su lugar será ocupado por el japonés Ryo Hirakawa, piloto de reserva de la escudería. La decisión sorprendió al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, principalmente porque el equipo no ofreció explicaciones sobre los motivos del reemplazo.
A través de un comunicado oficial, Haas confirmó que Hirakawa acompañará a Oliver Bearman durante la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo, que se disputará a 71 vueltas. La comunicación terminó con una frase que alimentó las especulaciones: "No se emitirán más declaraciones en este momento".
El anuncio resultó todavía más llamativo por lo sucedido durante el viernes. Hirakawa había participado de la primera práctica libre como parte del programa habitual de jóvenes pilotos y reservas, mientras que Ocon recuperó su monoplaza para la segunda sesión. El francés terminó 13°, por delante de su compañero Bearman, y posteriormente habló sobre los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento del auto.
Sin embargo, algunos episodios de aquella jornada adquirieron otra dimensión después del comunicado. Según informó The Race, Ocon había manifestado su descontento con el programa de trabajo establecido por Haas y protagonizado intercambios tensos por radio con su ingeniera, Laura Mueller. El medio también señaló que el piloto se mostró molesto al finalizar la actividad.
Por ahora, no existe una confirmación oficial que vincule aquellos desacuerdos con su salida de la competencia. La escudería tampoco comunicó que el reemplazo responda a una sanción disciplinaria. La falta de precisiones dejó abiertas distintas interpretaciones sobre una decisión poco habitual en medio de un Gran Premio.
Una relación que ya estaba marcada por la despedida
El episodio se produce en un momento delicado de la relación entre Ocon y Haas. A finales de septiembre, el francés anunció que no continuaría en el equipo durante 2027 y, semanas después, la escudería confirmó que su asiento sería ocupado por el brasileño Rafael Câmara.
Ocon, de 30 años, había expresado públicamente su desacuerdo con la posibilidad de quedarse fuera de la categoría. "Yo no me merezco estar fuera de la F1. Eso es todo", declaró recientemente, dejando en evidencia su frustración por el futuro de su carrera deportiva.
La situación también recuerda un episodio de diciembre de 2024, cuando Alpine decidió apartarlo de la última carrera de aquella temporada para darle una oportunidad a Jack Doohan. El australiano comenzó como titular en 2025, pero posteriormente perdió su lugar frente a Franco Colapinto.
Ahora, Ocon vuelve a quedar fuera de una competencia antes de lo previsto, aunque esta vez las circunstancias son diferentes y todavía no se conocen las razones de la decisión.
Quién es Ryo Hirakawa, el piloto que reemplazará a Ocon
El japonés de 32 años afrontará una oportunidad inédita en su trayectoria. Aunque cuenta con experiencia en entrenamientos de Fórmula 1, el Gran Premio de México marcará su debut como piloto en una carrera de la máxima categoría.
Hirakawa fue campeón del Mundial de Resistencia (WEC) en 2022 y 2023 y ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022 junto a Toyota. Además, participó en diferentes programas de pruebas de McLaren, Alpine y Haas.
Su aparición en México no estaba prevista más allá de la primera práctica libre. Sin embargo, ahora deberá afrontar la clasificación y prepararse para su primera carrera con un tiempo limitado de adaptación.
Mientras tanto, la incógnita se traslada al futuro inmediato de Ocon. Después de México, el calendario contempla el Gran Premio de Brasil y las fechas de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Haas no confirmó si el francés recuperará su asiento en la próxima competencia o si la decisión tendrá consecuencias para el cierre de la temporada.
La autorización de la FIA para sustituirlo se limita al fin de semana mexicano. Por eso, mientras Hirakawa se prepara para su debut, la pregunta que permanece sin respuesta en el paddock es qué ocurrió realmente entre Ocon y Haas para provocar una decisión tan repentina.